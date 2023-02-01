Клубы АПЛ установили рекорд по расходам на новых футболистов

В АПЛ не принято себе отказывать в покупке новых игроков

Клубы английской Премьер-лиги подошли со всей серьезностью к проблеме усиления составов накануне второй половины текущего сезона. Денег на новичков не жалели ни гранды, ни более скромные команды.

В АПЛ был зафиксирован новый рекорд по тратам на игроков, сообщает Football Daily.

Английские клубы остаются наиболее щедрыми покупателями на трансферном рынке. Даже зимой, когда количество переходов футболистов значительно меньше, чем летом, они готовы приглашать звезд мирового футбола.

В январе 2023 года команды АПЛ установили новый рекорд по расходам на приобретение новых футболистов. В общей сложности на новичков было потрачено 780 млн фунтов. Это значительно больше, чем было зафиксировано зимой 2018 года. Самым дорогим трансфером стало приглашение в "Челси" аргентинского футболиста "Бенфики" Энцо Фернандеса, которой обошлось "синим" в 121 млн евро.

Рекорды по зимним трансферам в АПЛ

Январь 2023 — 780 млн фунтов Январь 2018 — 465 млн фунтов Январь 2022 — 322,9 млн фунтов; Январь 2020 — 232,9 млн фунтов; Январь 2017 — 221,2 млн фунтов.

Сразу девять представителей Премьер-лиги оказались в десятке команд, потративших самые большие деньги на новичков в это трансферное окно. Наиболее активным английским клубом перед дедлайном оказался "Ноттингем Форрест", который пригласил сразу трех новых игроков.

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