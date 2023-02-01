Клубы АПЛ установили рекорд по расходам на новых футболистов: цифры впечатляют
Клубы английской Премьер-лиги подошли со всей серьезностью к проблеме усиления составов накануне второй половины текущего сезона. Денег на новичков не жалели ни гранды, ни более скромные команды.
В АПЛ был зафиксирован новый рекорд по тратам на игроков, сообщает Football Daily.
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Английские клубы остаются наиболее щедрыми покупателями на трансферном рынке. Даже зимой, когда количество переходов футболистов значительно меньше, чем летом, они готовы приглашать звезд мирового футбола.
В январе 2023 года команды АПЛ установили новый рекорд по расходам на приобретение новых футболистов. В общей сложности на новичков было потрачено 780 млн фунтов. Это значительно больше, чем было зафиксировано зимой 2018 года. Самым дорогим трансфером стало приглашение в "Челси" аргентинского футболиста "Бенфики" Энцо Фернандеса, которой обошлось "синим" в 121 млн евро.
Рекорды по зимним трансферам в АПЛ
- Январь 2023 — 780 млн фунтов
- Январь 2018 — 465 млн фунтов
- Январь 2022 — 322,9 млн фунтов;
- Январь 2020 — 232,9 млн фунтов;
- Январь 2017 — 221,2 млн фунтов.
Сразу девять представителей Премьер-лиги оказались в десятке команд, потративших самые большие деньги на новичков в это трансферное окно. Наиболее активным английским клубом перед дедлайном оказался "Ноттингем Форрест", который пригласил сразу трех новых игроков.
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