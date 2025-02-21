Судаков зможе вибрати трансфер в один із найкращих клубів світу

Клуби з Італії та Англії боротимуться за Судакова
У донецького "Шахтаря" влітку може з'явитися одразу кілька пропозицій про перехід футболіста збірної України Георгія Судакова. Він стане одним із найбільш затребуваних на трансферному ринку молодих гравців.
На хавбека претендують клуби з двох найсильніших європейських ліг, повідомляє Tutto Mercato.
Георгій Судаков став головним фінансовим активом "Шахтаря", який уже понад рік відкидає всі пропозиції про трансфер свого вихованця. Керівництво "гірників" хоче отримати за 22-річного футболіста щонайменше 65 млн євро. Цілком імовірно, що за кілька місяців трансфер гравця стане реальним.
Претенденти на Судакова
У послугах молодого гравця зацікавлені клуби з двох топових ліг. Першим пропозицію щодо трансферу футболіста підготував "Наполі", і італійський клуб досі продовжує спостерігати за розвитком подій.
Відомо, що в Англії Судакова хочуть бачити у своїх лавах багатий "Ньюкасл" і амбітний "Вест Гем". Згідно з повідомленнями іспанських журналістів, можливий переїзд Георгія в одну з команд Ла-Ліги, назва якої поки не розголошується.
У сезоні 2024/2025 Судаков залишається лідером "Шахтаря". Нещодавно він повернувся до тренувань після травми. Георгій провів на полі 25 поєдинків у всіх турнірах, забив 10 м'ячів та зробив 3 результативні передачі.
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