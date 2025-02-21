Судаков зможе вибрати трансфер в один із найкращих клубів світу

Георгій Судаков під час матчу. Фото: instagram.com/sudakov_11/

У донецького "Шахтаря" влітку може з'явитися одразу кілька пропозицій про перехід футболіста збірної України Георгія Судакова. Він стане одним із найбільш затребуваних на трансферному ринку молодих гравців.

На хавбека претендують клуби з двох найсильніших європейських ліг, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

Георгій Судаков став головним фінансовим активом "Шахтаря", який уже понад рік відкидає всі пропозиції про трансфер свого вихованця. Керівництво "гірників" хоче отримати за 22-річного футболіста щонайменше 65 млн євро. Цілком імовірно, що за кілька місяців трансфер гравця стане реальним.

Георгій Судаков аплодує вболівальникам. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Претенденти на Судакова

У послугах молодого гравця зацікавлені клуби з двох топових ліг. Першим пропозицію щодо трансферу футболіста підготував "Наполі", і італійський клуб досі продовжує спостерігати за розвитком подій.

Відомо, що в Англії Судакова хочуть бачити у своїх лавах багатий "Ньюкасл" і амбітний "Вест Гем". Згідно з повідомленнями іспанських журналістів, можливий переїзд Георгія в одну з команд Ла-Ліги, назва якої поки не розголошується.

У сезоні 2024/2025 Судаков залишається лідером "Шахтаря". Нещодавно він повернувся до тренувань після травми. Георгій провів на полі 25 поєдинків у всіх турнірах, забив 10 м'ячів та зробив 3 результативні передачі.

Нагадаємо, у збірній України може з'явитися новий головний тренер — що відомо.

Тим часом "Шахтар" готовий відпустити ще одного лідера команди, але натомість прийде справжня зірка.

Одночасно з цим "Шахтар" несподівано отримав фору в боротьбі з "Динамо" за чемпіонський титул в Україні.

Футболісти "Барселони" протестують проти рішення керівництва запросити в команду зірку з чемпіонату Німеччини.