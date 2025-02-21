Судаков сможет выбрать трансфер в один из лучших клубов мира

Георгий Судаков во время матча. Фото: instagram.com/sudakov_11/

У донецкого "Шахтера" летом может появиться сразу несколько предложений о переходе футболиста сборной Украины Георгия Судакова. Он станет одним из самых востребованных на трансферном рынке молодых игроков.

На хавбека претендуют клубы из двух сильнейших европейских лиг, сообщает Tutto Mercato.

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Георгий Судаков стал главным финансовым активом "Шахтера", который уже больше года отвергает все предложения о трансфере своего воспитанника. Руководство "горняков" хочет получить за 22-летнего футболиста как минимум 65 млн евро. Не исключено, что через несколько месяцев трансфер игрока станет реальным.

Георгий Судаков аплодирует болельщикам. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Претенденты на Судакова

В услугах молодого игрока заинтересованы клубы из двух топовых лиг. Первым предложение по трансферу футболиста подготовил "Наполи", и итальянский клуб до сих пор продолжает наблюдать за развитием событий.

Известно, что в Англии Судакова хотят видеть в своих рядах богатый "Ньюкасл" и амбициозный "Вест Хэм". Согласно сообщениям испанских журналистов, возможен переезд Георгия в одну из команд Ла Лиги, название которой пока не разглашается.

В сезоне 2024/2025 Судаков остается лидером "Шахтера". Недавно он вернулся к тренировкам после травмы. Георгий провел на поле 25 поединка во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 3 результативные передачи.

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