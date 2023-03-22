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Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

22 березня 2023 20:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Чи зіграє Ярмоленко проти Англії
Капітан збірної розповів про свою можливу участь у грі
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Збірна України проведе важливий відбірковий матч на Євро-2024 проти команди Англії у неділю 26 березня. Участь капітана українців Андрія Ярмоленка досі під питанням, але сам гравець не виключає можливості вийти на поле.

Про це він повідомив в інтерв’ю Телебачення Торонто.

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"Зараз я відновлююся після травми. Поки що невідомо, чи зможу я зіграти проти Англії. Все буде зрозуміло за 2-3 дні до гри. Вирішимо з тренером, чи зможу я допомогти. Коли в тебе травма і ти пропускаєш близько місяця, то дуже важко набрати фізичні кондиції. Потрібен час. Потрібно зрозуміти, чи буду я готовий фізично, щоб допомогти команді здобути позитивний результат", – каже гравець.

Також Ярмоленко розповів, як команда зустріла нового тренера Руслана Ротаня та як він оцінює його шанси та чого очікує від матчу з англійцями.

"Як ми можемо зустріти головного тренера? Нормально зустріли, працюємо, все гаразд, слухаємо нові вимоги. Нам цікаво. Все супер. Усі хлопці знають, яким хорошим футболістом був Руслан Петрович.

Він хороший тренер, гадаю, у нього дуже велике майбутнє. Він показав це результатами із молодіжною збірною. Ми слухаємо і намагаємося робити те, що каже він та його тренерський штаб.

Прогноз на матч з Англією робити не буду. Я все-таки футболіст, моя та моїх партнерів зі збірної справа працювати і зробити так, щоб наші вболівальники були задоволені результатом. Спробуємо це зробити", — запевнив футболіст.

Молодий український спортсмен Максим Галінічев загинув на фронті у боротьбі з російськими інтервентами. Він добровільно записався до Збройних сил України (ЗСУ) відразу після повномасштабного вторгнення в Україну взимку 2022 року.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі має намір повернутися до каталонської "Барселони". Ветеран хоче провести останній сезон у європейському футболі саме на "Камп Ноу".

 

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