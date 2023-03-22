Чи зіграє Ярмоленко проти Англії

Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії
Збірна України проведе важливий відбірковий матч на Євро-2024 проти команди Англії у неділю 26 березня. Участь капітана українців Андрія Ярмоленка досі під питанням, але сам гравець не виключає можливості вийти на поле.
Про це він повідомив в інтерв’ю Телебачення Торонто.
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"Зараз я відновлююся після травми. Поки що невідомо, чи зможу я зіграти проти Англії. Все буде зрозуміло за 2-3 дні до гри. Вирішимо з тренером, чи зможу я допомогти. Коли в тебе травма і ти пропускаєш близько місяця, то дуже важко набрати фізичні кондиції. Потрібен час. Потрібно зрозуміти, чи буду я готовий фізично, щоб допомогти команді здобути позитивний результат", – каже гравець.
Також Ярмоленко розповів, як команда зустріла нового тренера Руслана Ротаня та як він оцінює його шанси та чого очікує від матчу з англійцями.
"Як ми можемо зустріти головного тренера? Нормально зустріли, працюємо, все гаразд, слухаємо нові вимоги. Нам цікаво. Все супер. Усі хлопці знають, яким хорошим футболістом був Руслан Петрович.
Він — хороший тренер, гадаю, у нього дуже велике майбутнє. Він показав це результатами із молодіжною збірною. Ми слухаємо і намагаємося робити те, що каже він та його тренерський штаб.
Прогноз на матч з Англією робити не буду. Я все-таки футболіст, моя та моїх партнерів зі збірної справа — працювати і зробити так, щоб наші вболівальники були задоволені результатом. Спробуємо це зробити", — запевнив футболіст.
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