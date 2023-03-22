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Когда будет понятно, выйдет ли Ярмоленко против сборной Англии

22 марта 2023 20:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сыграет ли Ярмоленко против Англии
Капитан сборной рассказал о своем возможном участии в игре
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сборная Украины проведет важный отборочный матч на Евро-2024 против команды Англии в воскресенье, 26 марта. Участие капитана украинцев Андрея Ярмоленко еще под вопросом, но сам игрок не исключает возможности выйти на поле.

Об этом он сообщил в интервью Телевидению Торонто.

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"Сейчас я восстанавливаюсь после травмы. Пока неизвестно, смогу ли я сыграть против Англии. Все будет понятно за 2-3 дня до игры. Решим с тренером, смогу ли я помочь. Когда у тебя травма и ты пропускаешь около месяца, то очень тяжело набрать физические кондиции. Нужно время. Нужно понять, буду ли я готов физически, чтобы помочь команде получить положительный результат", — говорит игрок.

Также Ярмоленко рассказал, как команда встретила нового тренера Руслана Ротаня и как он оценивает его шансы и что ожидает от матча с англичанами.

"Как мы можем встретить главного тренера? Нормально встретили, работаем, все хорошо, слушаем новые требования. Нам интересно. Все супер. Все ребята знают, каким хорошим футболистом был Руслан Петрович.

Он хороший тренер, думаю, у него очень большое будущее. Он показал это результатами молодежной сборной. Мы слушаем и стараемся делать то, что говорит он и его тренерский штаб.

Прогноз на матч с Англией делать не буду. Я все-таки футболист, мое и моих партнеров по сборной дело работать и сделать так, чтобы наши болельщики были довольны результатом. Попробуем это сделать", — заверил футболист.

Молодой украинский спортсмен Максим Галиничев погиб на фронте в борьбе с российскими интервентами. Он добровольно записался в Вооруженные силы Украины (ВСУ) сразу после полномасштабного вторжения в Украину зимой 2022 года.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси намерен вернуться в каталонскую "Барселону". Ветеран хочет провести последний сезон в европейском футболе именно на "Камп Ноу".

 

 

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