Сыграет ли Ярмоленко против Англии

Когда будет понятно, выйдет ли Ярмоленко против сборной Англии
Сборная Украины проведет важный отборочный матч на Евро-2024 против команды Англии в воскресенье, 26 марта. Участие капитана украинцев Андрея Ярмоленко еще под вопросом, но сам игрок не исключает возможности выйти на поле.
Об этом он сообщил в интервью Телевидению Торонто.
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"Сейчас я восстанавливаюсь после травмы. Пока неизвестно, смогу ли я сыграть против Англии. Все будет понятно за 2-3 дня до игры. Решим с тренером, смогу ли я помочь. Когда у тебя травма и ты пропускаешь около месяца, то очень тяжело набрать физические кондиции. Нужно время. Нужно понять, буду ли я готов физически, чтобы помочь команде получить положительный результат", — говорит игрок.
Также Ярмоленко рассказал, как команда встретила нового тренера Руслана Ротаня и как он оценивает его шансы и что ожидает от матча с англичанами.
"Как мы можем встретить главного тренера? Нормально встретили, работаем, все хорошо, слушаем новые требования. Нам интересно. Все супер. Все ребята знают, каким хорошим футболистом был Руслан Петрович.
Он — хороший тренер, думаю, у него очень большое будущее. Он показал это результатами молодежной сборной. Мы слушаем и стараемся делать то, что говорит он и его тренерский штаб.
Прогноз на матч с Англией делать не буду. Я все-таки футболист, мое и моих партнеров по сборной дело — работать и сделать так, чтобы наши болельщики были довольны результатом. Попробуем это сделать", — заверил футболист.
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