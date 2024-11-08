Сидорчук назвав причину поразок команди

Сергій Сидорчук. Фото: ФК Динамо

Український футболіст Сергій Сидорчук прокоментував гру українських команд в єврокубках. Півзахисник "Вестерло" заявив, що всю картину можна буде оцінити пізніше.

Про це пише Sport-express.

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Сидорчук прокоментував гру українських команд

Гравець "Вестерло" Сергій Сидорчук заявив, що поки продовжуються Єврокубки ще зарано робити висновки про тактику та загальну гру українських команд, що беруть участь у турнірі.

"Зараз можна казати про ті матчі, які відбулися, а всю картину оцінювати вже можна буде в кінці, в січні. Але, що точно можна сказати – єврокубки не додають впевненості. До вересня у всіх все було добре, а от коли побачили, що командам важко, ще й трохи наш футбол прибили", — каже він.

Гравці Динамо на полі. Фото: ФК Динамо

Також Сидорчук пояснив, що оцінювати єврокубковий сезон важко через те, що гравці долають великі відстані, щоб дістатись до місця гри.

"Відстані, на які наші клуби їздять, точно не надають їм переваги у грі. І важко оцінювати єврокубки з потяга чи автобуса. Звичайно, було б класно, щоб вони брали очки, але це реально важко в цей час. Я не хотів би, щоб через єврокубки оцінювали наших футболістів зараз", — заявив Сидорчук.

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