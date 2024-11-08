Сидорчук назвал причину поражений команды

Сергей Сидорчук. Фото: ФК Вестерло

Украинский футболист Сергей Сидорчук прокомментировал игру украинских команд в еврокубках. Полузащитник "Вестерло" заявил, что всю картину можно будет оценить позже.

Об этом пишет Sport-express.

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Сидорчук прокомментировал игру украинских команд

Игрок "Вестерло" Сергей Сидорчук заявил, что пока продолжаются Еврокубки еще рано делать выводы о тактике и общей игре украинских команд, участвующих в турнире.

"Сейчас можно говорить о состоявшихся матчах, а всю картину оценивать уже можно будет в конце, в январе. Но, что точно можно сказать – еврокубки не добавляют уверенности. К сентябрю у всех все было хорошо, а вот когда увидели, что командам тяжело, еще немного наш футбол прибили", — говорит он.

Игроки "Динамо" на поле. Фото: ФК Динамо

Также Сидорчук объяснил, что оценивать еврокубковый сезон сложно из-за того, что игроки преодолевают большие расстояния, чтобы добраться до места игры.

"Расстояния, на которые наши клубы ездят, точно не дают им преимущества в игре. И трудно оценивать еврокубки из поезда или автобуса. Конечно, было бы классно, чтобы они брали очки, но это реально тяжело в это время. Я не хотел бы, чтобы через еврокубки оценивали наших футболистов сейчас", — заявил Сидорчук.

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