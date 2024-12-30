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Колишня Пятова з'явилася в несподівано пікантному образі — фото

30 грудня 2025 08:53
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Юлія Пятова здивувала мотиваційним постом та яскравими фото після розлучення
Юлія Пятова. Фото: instagram.com/piatova/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишня дружина тренера воротарів донецького "Шахтаря" Андрія Пятова вперше за 19 років проводить час не в статусі дружини. При цьому вона почала екстравагантно одягатися.

У своєму Instagram Юлія Пятова опублікувала життєвий пост із дуже цікавими фото.

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Зазначимо, що восени подружжя Пятових розпалося після 19 років шлюбу. Джерела  стверджували, що причиною розриву стали проблеми Андрія з азартними іграми.

Юлия Пятова
Юлія Пятова. Фото: instagram.com/piatova/

Пятова звернулася до підписників

Юлія звернулася до фоловерів з важливим меседжем і вогняними фото, що підкреслюють її красу.

У підписі до поста вона зазначила, що не готова відступати чи здаватися, але готова боротися, доводити та жити. Юлія побажала цього ж усім, хто переживає важкі часи, відчуває страх, біль або самотність, а також тим, кому бракує сил і бажання рухатися вперед.

Юлия Пятова
Юлія Пятова. Фото: instagram.com/piatova/

"Я не готова відступати, не готова здаватися! Я готова боротися, готова доводити, готова жити! Чого і бажаю всім, кому важко і страшно, кому боляче і самотньо, у кого немає сил і бажання — ми неймовірні", — написала Пятова.

Додамо, що Пятова зробила фото у яскравому образі, в мінішортах, що зробило її на знімку дуже привабливою.

Юлия Пятова
Юлія Пятова. Фото: instagram.com/piatova/

Зазначимо, що Пятова виховує доньок Дарію (2006 року народження), Мілану (2009), Маю (2014) та сина Лева (2019).

Нагадаємо, зірка "Барселони" Ламін Ямал повернувся до колишньої дівчини.

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футбол ФК Шахтар тренер Андрій Пятов дружини футболістів

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