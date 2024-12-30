Юлія Пятова здивувала мотиваційним постом та яскравими фото після розлучення

Колишня Пятова з'явилася в несподівано пікантному образі — фото
Колишня дружина тренера воротарів донецького "Шахтаря" Андрія Пятова вперше за 19 років проводить час не в статусі дружини. При цьому вона почала екстравагантно одягатися.
У своєму Instagram Юлія Пятова опублікувала життєвий пост із дуже цікавими фото.
Зазначимо, що восени подружжя Пятових розпалося після 19 років шлюбу. Джерела стверджували, що причиною розриву стали проблеми Андрія з азартними іграми.
Пятова звернулася до підписників
Юлія звернулася до фоловерів з важливим меседжем і вогняними фото, що підкреслюють її красу.
У підписі до поста вона зазначила, що не готова відступати чи здаватися, але готова боротися, доводити та жити. Юлія побажала цього ж усім, хто переживає важкі часи, відчуває страх, біль або самотність, а також тим, кому бракує сил і бажання рухатися вперед.
"Я не готова відступати, не готова здаватися! Я готова боротися, готова доводити, готова жити! Чого і бажаю всім, кому важко і страшно, кому боляче і самотньо, у кого немає сил і бажання — ми неймовірні", — написала Пятова.
Додамо, що Пятова зробила фото у яскравому образі, в мінішортах, що зробило її на знімку дуже привабливою.
Зазначимо, що Пятова виховує доньок Дарію (2006 року народження), Мілану (2009), Маю (2014) та сина Лева (2019).
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