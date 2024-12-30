Юлия Пятова удивила мотивационным постом и яркими фото после развода

Бывшая Пятова появилась в неожиданно пикантном образе — фото
Бывшая жена тренера вратарей донецкого "Шахтера" Андрея Пятова впервые за 19 лет проводит время не в статусе жены. При этом она начала экстравагантно одеваться.
В своем Instagram Юлия Пятова опубликовала жизненный пост с очень интересными фото.
Отметим, что осенью супруги Пятовые расстались после 19 лет брака. Источники утверждали, что причиной разрыва стали проблемы Андрея с азартными играми.
Пятова обратилась к подписчикам
Юлия обратилась к фолловерам с важным месседжем и огненными фото, подчеркивающими ее красоту.
В подписи к посту она отметила, что не готова отступать или сдаваться, но готова бороться, доказывать и жить. Юлия пожелала этого же всем, кто переживает трудные времена, испытывает страх, боль или одиночество, а также тем, кому не хватает сил и желания двигаться вперед.
"Я не готова отступать, не готова сдаваться! Я готова бороться, готова доказывать, готова жить! Чего и желаю всем, кому тяжело и страшно, кому больно и одиноко, у кого нет сил и желания — мы невероятны", — написала Пятова.
Пятова сделала фото в ярком образе, в мини-шортах, что сделало ее на снимке очень привлекательной.
Отметим, что Пятова воспитывает дочерей Дарью (2006 года рождения), Милану (2009), Маю (2014) и сына Льва (2019).і
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