Ламін Ямал і Алекс Паділья знову разом — деталі з ОАЕ

Ламін Ямал та Алекс Паділья. Фото: скриншот

Менше двох тижнів оговтувався 17-річний зірковий півзахисник "Барселони" Ламін Ямал від розриву з італійською моделлю Анною Дженьосо. Наразі компанію футболісту складає вже інша дівчина.

Відео з підтвердженням з’явилося в соціальній мережі X.

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Alex Padilla tiene que hacer unas buenas mamadas bicho bola, esto es inexplicable. pic.twitter.com/4E4IrvX9xg — Jesus con J de jitano (@melvonijr) December 27, 2024

Нова-стара дівчина Ямала

Ямал провів відпочинок в Абу-Дабі, де йому компанію склала нова-колишня дівчина Алекс Паділья, з якою він розістався у жовтні цього року.

В ОАЕ Паділья склала компанію футболісту на врученні премії Globe Soccer Awards, де Ламін став найкращим молодим футболістом.

Потім парочка разом відпочивала в тематичному парку Ferrari World, де вони ходили поряд, та разом сиділи на атракціонах.

Найімовірніше, що Ямал та Паділья знову в стосунках, хоч офіційно цього не оголошували.

Цікаво, що у Падільї немає офіційної сторінки в Instagram. При цьому у дівчини в TikTok 1,9 млн фоловерів.

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