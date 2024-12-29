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Ламін Ямал швидко знайшов собі нову дівчину, але є нюанс — фото

29 грудня 2024 08:43
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ламін Ямал і Алекс Паділья знову разом — деталі з ОАЕ
Ламін Ямал та Алекс Паділья. Фото: скриншот
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Менше двох тижнів оговтувався 17-річний зірковий півзахисник "Барселони" Ламін Ямал від розриву з італійською моделлю Анною Дженьосо. Наразі компанію футболісту складає вже інша дівчина.

Відео з підтвердженням з’явилося в соціальній мережі X.

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Ямал провів відпочинок в Абу-Дабі, де йому компанію склала нова-колишня дівчина Алекс Паділья, з якою він розістався у жовтні цього року.

В ОАЕ Паділья склала компанію футболісту на врученні премії Globe Soccer Awards, де Ламін став найкращим молодим футболістом.

Потім парочка разом відпочивала в тематичному парку Ferrari World, де вони ходили поряд, та разом сиділи на атракціонах.

Найімовірніше, що Ямал та Паділья знову в стосунках, хоч офіційно цього не оголошували.

Цікаво, що у Падільї немає офіційної сторінки в Instagram. При цьому у дівчини в TikTok 1,9 млн фоловерів.

Нагадаємо, раніше Ольга Харлан відсвяткувала Різдво з італійськими рідними.

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футбол Барселона Іспанська Ла Ліга дружини футболістів Ламін Ямал

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