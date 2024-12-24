Джорджина Родрігес вразила мережу образом Dior із 90-х років — фото

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Дівчина форварда "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду показала свій новий образ. Завдяки цьому вона збільшила свою армію фанатів у соцмережах.

Свої нові фото Джорджина Родрігес опублікувала в Instagram.

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Родрігес завоювала чоловічі серця

За словами Родрігес, її новий образ належить будинку моди Dior x в 90-х роках. Цим Джорджина підтримала виставку Dior в Ер-Ріяді.

"Рекомендуємо відвідати виставку Christian Dior Designer of Dreams в Ер-Ріяді. Це захоплива подорож у світ високої моди, що презентує шедеври дизайнерів за 75 років", — заявила Родрігес у дописі.

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Цього сезону 39-річний Роналду зіграв у "Аль-Насрі" 19 матчів, де забив 16 голів та зробив три асисти. Чинний контракт португальця з саудитами діє до літа 2025 року.

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