Джорджина Родригес поразила сеть образом Dior с 90-х годов — фото

Девушка Роналду поразила всех новым образом — фото
Девушка форварда Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду показала свой новый образ. Благодаря этому она увеличила свою армию фанатов в соцсетях.
Свои новые фото Джорджина Родригес опубликовала в Instagram.
Отметим, что благодаря Роналду Родригес стала известнейшей девушкой футболистов. На красавицу подписано 64,5 млн человек.
Родригес завоевала мужские сердца
По словам Родригес, ее новый образ принадлежит дому моды Dior x в 90-х годах. Этим Джорджина поддержала выставку Dior в Эр-Рияде.
"Рекомендуем посетить выставку Christian Dior Designer of Dreams в Эр-Рияде. Это увлекательное путешествие в мир высокой моды, которое представляет шедевры дизайнеров за 75 лет", — заявила Родригес в сообщении.
В этом сезоне 39-летний Роналду сыграл в "Аль-Насре" 19 матчей, где забил 16 голов и совершил три ассиста. Действующий контракт португальца с саудитами действует до 2025 года.
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