Джорджина Родригес поразила сеть образом Dior с 90-х годов — фото

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Девушка форварда Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду показала свой новый образ. Благодаря этому она увеличила свою армию фанатов в соцсетях.

Свои новые фото Джорджина Родригес опубликовала в Instagram.

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По словам Родригес, ее новый образ принадлежит дому моды Dior x в 90-х годах. Этим Джорджина поддержала выставку Dior в Эр-Рияде.

"Рекомендуем посетить выставку Christian Dior Designer of Dreams в Эр-Рияде. Это увлекательное путешествие в мир высокой моды, которое представляет шедевры дизайнеров за 75 лет", — заявила Родригес в сообщении.

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

В этом сезоне 39-летний Роналду сыграл в "Аль-Насре" 19 матчей, где забил 16 голов и совершил три ассиста. Действующий контракт португальца с саудитами действует до 2025 года.

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