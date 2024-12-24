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Девушка Роналду поразила всех новым образом — фото

24 декабря 2024 08:53
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Джорджина Родригес поразила сеть образом Dior с 90-х годов — фото
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Девушка форварда Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду показала свой новый образ. Благодаря этому она увеличила свою армию фанатов в соцсетях.

Свои новые фото Джорджина Родригес опубликовала в Instagram.

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Posted by Georgina Rodríguez (@georginagio)

Родригес завоевала мужские сердца

По словам Родригес, ее новый образ принадлежит дому моды Dior x в 90-х годах. Этим Джорджина поддержала выставку Dior в Эр-Рияде.

"Рекомендуем посетить выставку Christian Dior Designer of Dreams в Эр-Рияде. Это увлекательное путешествие в мир высокой моды, которое представляет шедевры дизайнеров за 75 лет", — заявила Родригес в сообщении.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

В этом сезоне 39-летний Роналду сыграл в "Аль-Насре" 19 матчей, где забил 16 голов и совершил три ассиста. Действующий контракт португальца с саудитами действует до 2025 года.

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