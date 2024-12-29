Ламин Ямал и Алекс Падилья снова вместе — детали из ОАЭ

Ламин Ямал и Алекс Падилья. Фото: скриншот

Меньше двух недель приходил в себя 17-летний звездный полузащитник "Барселоны" Ламин Ямал от разрыва с итальянской моделью Анной Дженьосо. Сейчас компанию футболисту составляет уже другая девушка.

Видео с подтверждением появилось в социальной сети X.

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Alex Padilla ha de fer unes buenas mamadas bicho bola, això es inexplicable. pic.twitter.com/4E4IrvX9xg — Jesus con J de jitano (@melvonijr) December 27, 2024

Новая-старая девушка Ямала

Ямал провел отдых в Абу-Даби, где ему компанию составила новая-бывшая девушка Алекс Падилья, с которой он расстался в октябре этого года.

В ОАЭ Падилья составила компанию футболисту на вручении премии Globe Soccer Awards, где Ламин стал лучшим молодым футболистом.

Потом парочка отдыхала в тематическом парке Ferrari World, где они ходили рядом и вместе сидели на аттракционах.

Скорее всего, Ямал и Падилья снова в отношениях, хотя официально этого не объявляли.

Интересно, что у Падильи нет официальной страницы в Instagram. При этом у девушки в TikTok 1,9 млн фолловеров.

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