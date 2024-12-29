Ламин Ямал и Алекс Падилья снова вместе — детали из ОАЭ

Ламин Ямал быстро нашел себе новую девушку, но есть нюанс — фото
Меньше двух недель приходил в себя 17-летний звездный полузащитник "Барселоны" Ламин Ямал от разрыва с итальянской моделью Анной Дженьосо. Сейчас компанию футболисту составляет уже другая девушка.
Видео с подтверждением появилось в социальной сети X.
Alex Padilla ha de fer unes buenas mamadas bicho bola, això es inexplicable. pic.twitter.com/4E4IrvX9xg— Jesus con J de jitano (@melvonijr) December 27, 2024
Новая-старая девушка Ямала
Ямал провел отдых в Абу-Даби, где ему компанию составила новая-бывшая девушка Алекс Падилья, с которой он расстался в октябре этого года.
В ОАЭ Падилья составила компанию футболисту на вручении премии Globe Soccer Awards, где Ламин стал лучшим молодым футболистом.
Потом парочка отдыхала в тематическом парке Ferrari World, где они ходили рядом и вместе сидели на аттракционах.
Скорее всего, Ямал и Падилья снова в отношениях, хотя официально этого не объявляли.
Интересно, что у Падильи нет официальной страницы в Instagram. При этом у девушки в TikTok 1,9 млн фолловеров.
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