Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ламин Ямал быстро нашел себе новую девушку, но есть нюанс — фото arrow

Ламин Ямал быстро нашел себе новую девушку, но есть нюанс — фото

29 декабря 2024 08:43
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Ламин Ямал и Алекс Падилья снова вместе — детали из ОАЭ
Ламин Ямал и Алекс Падилья. Фото: скриншот
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Меньше двух недель приходил в себя 17-летний звездный полузащитник "Барселоны" Ламин Ямал от разрыва с итальянской моделью Анной Дженьосо. Сейчас компанию футболисту составляет уже другая девушка.

Видео с подтверждением появилось в социальной сети X.

Читайте также:

Новая-старая девушка Ямала

Ямал провел отдых в Абу-Даби, где ему компанию составила новая-бывшая девушка Алекс Падилья, с которой он расстался в октябре этого года.

В ОАЭ Падилья составила компанию футболисту на вручении премии Globe Soccer Awards, где Ламин стал лучшим молодым футболистом.

Потом парочка отдыхала в тематическом парке Ferrari World, где они ходили рядом и вместе сидели на аттракционах.

Скорее всего, Ямал и Падилья снова в отношениях, хотя официально этого не объявляли.

Интересно, что у Падильи нет официальной страницы в Instagram. При этом у девушки в TikTok 1,9 млн фолловеров.

Напомним, ранее Ольга Харлан отметила Рождество с итальянскими родными.

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин сыграл свадьбу в Португалии.

Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина появилась в неожиданном образе.

Ранее девушка Криштиану Роналду поразила всех новым образом.

футбол Барселона Испанская Ла Лига жены футболистов Ламин Ямал

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:06 Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

09:54 Российские корабли на дежурстве в Черном море — какая угроза

09:48 Третья авария за неделю — в Канаде загорелся пассажирский самолет

09:16 Выезд за границу — какая ситуация с КПП на Одесчине сегодня

09:12 Авиакатастрофа в Южной Корее — количество погибших резко возросло

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

08:51 Уничтожены еще 1730 окупантов — в Генштабе раскрыли потери врага

08:45 Если создали ОСМД — украинцам ответили, сохранится ли субсидия

08:26 Путин исключает Талибан из террористического списка, — ISW

08:15 Зарплаты, пенсии, тарифы — главные финансовые изменения в 2024

08:02 Мужчина не прибыл в ТЦК, так как не было автобуса — что решил суд

10:06 Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

09:54 Российские корабли на дежурстве в Черном море — какая угроза

09:48 Третья авария за неделю — в Канаде загорелся пассажирский самолет

09:16 Выезд за границу — какая ситуация с КПП на Одесчине сегодня

09:12 Авиакатастрофа в Южной Корее — количество погибших резко возросло

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

08:51 Уничтожены еще 1730 окупантов — в Генштабе раскрыли потери врага

08:45 Если создали ОСМД — украинцам ответили, сохранится ли субсидия

08:26 Путин исключает Талибан из террористического списка, — ISW

08:15 Зарплаты, пенсии, тарифы — главные финансовые изменения в 2024

08:02 Мужчина не прибыл в ТЦК, так как не было автобуса — что решил суд

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн