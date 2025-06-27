Колишній зірковий легіонер Динамо гратиме в Китаї

Беньямін Вербич під час атаки. Фото: instagram.com/benjaminverbic7/

Колишній півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич може продовжити кар'єру в чемпіонаті Китаю. Футболіст збірної Словенії збирається вибрати найвигідніший варіант.

Як повідомляє словенське видання Nogo Mania, гравець уже отримав контрактну пропозицію від одного з китайських клубів.

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Беньямін Вербич, якому восени виповниться 32 роки, минулого сезону виступав за грецький клуб "Левадіакос", з яким повернувся на рівень першого дивізіону. Ігрова практика допомогла словенцю відновити форму після непростого відрізка в "Панатінаїкосі" та зберегти інтерес з боку нових команд.

Беньямін Вербич під час виступів за "Динамо". Фото: УНІАН

За інформацією джерела, варіант із продовженням контракту з "Левадіакосом" залишається на столі, але він безпосередньо залежить від фінансових можливостей грецького клубу. Водночас китайська пропозиція — найвигідніша з фінансового погляду.

У Вербича також є варіант у Туреччині

Крім китайського клубу, інтерес до словенця виявляють і команди з Туреччини. Однак остаточне рішення поки що не ухвалене — Вербич зважає не лише на умови контракту, а й на перспективи у збірній Словенії, де він усе ще може відігравати важливу роль.

Повернення в рідний "Цельє", за інформацією журналістів, практично виключене. Зараз пріоритетом для гравця залишається стабільний контракт та можливість залишатися на очах у тренерського штабу національної команди.

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