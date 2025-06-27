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Главная Спорт Бывшая звезда Динамо продолжит карьеру в Китае

Бывшая звезда Динамо продолжит карьеру в Китае

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 13:14
Бывший звездный легионер Динамо будет играть в Китае
Беньямин Вербич во время атаки. Фото: instagram.com/benjaminverbic7/
Ключові моменти У Вербича также есть вариант в Турции

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Футболист сборной Словении собирается выбрать самый выгодный вариант. 

Как сообщает словенское издание Nogo Mania, игрок уже получил контрактное предложение от одного из китайских клубов.

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Беньямин Вербич, которому осенью исполнится 32 года, в минувшем сезоне выступал за греческий клуб "Левадиакос", с которым вернулся на уровень первого дивизиона. Игровая практика помогла словенцу восстановить форму после непростого отрезка в "Панатинаикосе" и сохранить интерес со стороны новых команд. 

Беньямин Вербич
Беньямин Вербич во время выступлений за "Динамо". Фото: УНИАН

По информации источника, вариант с продлением контракта с "Левадиакосом" остается на столе, но он напрямую зависит от финансовых возможностей греческого клуба. В то же время китайское предложение — самое выгодное с финансовой точки зрения.

У Вербича также есть вариант в Турции

Кроме китайского клуба, интерес к словенцу проявляют и команды из Турции. Однако окончательное решение пока не принято — Вербич учитывает не только условия контракта, но и перспективы в сборной Словении, где он все еще может играть важную роль.

Возвращение в родной "Целье", по информации журналистов, практически исключено. Сейчас приоритетом для игрока остается стабильный контракт и возможность оставаться на виду у тренерского штаба национальной команды. 

Напомним, Хаби Алонсо объяснил, в какой футбол будет играть его "Реал", и назвал ключевых исполнителей команды. 

Киевское "Динамо" не стало возвращать футболиста, ранее защищавшего цвета команды.

Столичный клуб находится на финальной стадии переговоров с первым летним новичком.

Николай Шапаренко женился на дочери одного из экс-легенд "Динамо".

спорт футбол Футбол трансферы Словения Беньямин Вербич
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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