Бывший звездный легионер Динамо будет играть в Китае

Бывшая звезда Динамо продолжит карьеру в Китае
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Футболист сборной Словении собирается выбрать самый выгодный вариант.
Как сообщает словенское издание Nogo Mania, игрок уже получил контрактное предложение от одного из китайских клубов.
Беньямин Вербич, которому осенью исполнится 32 года, в минувшем сезоне выступал за греческий клуб "Левадиакос", с которым вернулся на уровень первого дивизиона. Игровая практика помогла словенцу восстановить форму после непростого отрезка в "Панатинаикосе" и сохранить интерес со стороны новых команд.
По информации источника, вариант с продлением контракта с "Левадиакосом" остается на столе, но он напрямую зависит от финансовых возможностей греческого клуба. В то же время китайское предложение — самое выгодное с финансовой точки зрения.
У Вербича также есть вариант в Турции
Кроме китайского клуба, интерес к словенцу проявляют и команды из Турции. Однако окончательное решение пока не принято — Вербич учитывает не только условия контракта, но и перспективы в сборной Словении, где он все еще может играть важную роль.
Возвращение в родной "Целье", по информации журналистов, практически исключено. Сейчас приоритетом для игрока остается стабильный контракт и возможность оставаться на виду у тренерского штаба национальной команды.
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