Кейлор Навас перейшов із ПСЖ в англійський Ноттінгем Форест

Колишній голкіпер "Реала" та "ПСЖ" продовжить кар'єру в Англії: про кого йдеться
Голкіпер збірної Коста-Ріки Кейлор Навас перейшов до клубу з англійської Прем'єр-ліги. До кінця поточного сезону він виступатиме у складі "Ноттінгем Форест".
"Лісники" уклали контракт із ветераном на правах оренди, повідомляє офіційний Twitter-аккаунт клубу.
-
В Україні можуть мобілізувати чоловіків навіть з обмеженнями за станом здоров'я
-
"Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище
-
Гороскоп на 2 лютого: Терезам — слухати внутрішній голос, Козерогам — спробувати нове
-
Атрошенка не повернуть на посаду мера Чернігова: деталі суду та скандалу
-
У Львові запрацювала юрта незламності
-
Кабмін не звільнив Черкасського: що відомо про "негласного керівника" митниці
-
"Дайте українцям всю зброю, яку вони потребують": Джонсон звернувся до Заходу
-
Мовний омбудсмен сподівається, що уряд заборонить російську мову в усіх вишах країни
-
Померла Народна артистка України, співачка Марія Миколайчук
-
На Одещині жінка продавала неіснуючий одяг: як не потрапити в руки до шахраїв
36-річний Кейлор Навас як мінімум на якийсь час залишив французький "ПСЖ". Останнім часом костариканець програв конкуренцію за місце у стартовому складі своєму італійському конкуренту Джанлуїджі Доннаруммі. У Парижі вирішили, що Навасу буде корисно отримувати стабільну ігрову практику в одному із найсильніших чемпіонатів Європи.
Новий виклик для ветерана
У сезоні 2022/2023 Кейлор Навас провів лише два матчі до складу "ПСЖ". Обидва припали на Кубок Франції. Голкіпер пропустив один гол. За французький клуб він виступав із 2019 року після трансферу з мадридського "Реала" за 15 млн євро.
Він знадобився "Ноттінгем Форест" у зв'язку з травмою Діна Хендерсона, який виступає за "лісників" на правах оренди з "Манчестер Юнайтед". Молодий голкіпер зможе повернутися до ладу не раніше середини лютого.
Крім Кейлора Наваса, "Ноттінгем Форест" у січні 2023 року посилив склад за рахунок таких футболістів, як опорний півзахисник Данило та атакуючий хавбек Густаво Скарпа (обидва — "Палмейрас"), центральний захисник Феліпе ("Атлетіко"), Джонджо Вуд (обидва — "Ньюкасл").
Нагадаємо, відомий представник українського спорту Олександр Воробйов загинув на війні із російськими окупантами. Тренер з боксу пожертвував собою в районі Вугледару, однієї з найгарячіших точок на карті країни.
Центральний захисник збірної України Ілля Забарний став футболістом англійського "Борнмуту". Він підписав довгостроковий контракт із новим клубом.
Тим часом клуби англійської Прем'єр-ліги підійшли з усією серйозністю до проблеми посилення складів напередодні другої половини поточного сезону та встановили новий рекорд із витрат на новачків.