Кейлор Навас перейшов із ПСЖ в англійський Ноттінгем Форест

"Лісники" здобули переможця Ліги чемпіонів

Голкіпер збірної Коста-Ріки Кейлор Навас перейшов до клубу з англійської Прем'єр-ліги. До кінця поточного сезону він виступатиме у складі "Ноттінгем Форест".

"Лісники" уклали контракт із ветераном на правах оренди, повідомляє офіційний Twitter-аккаунт клубу.

36-річний Кейлор Навас як мінімум на якийсь час залишив французький "ПСЖ". Останнім часом костариканець програв конкуренцію за місце у стартовому складі своєму італійському конкуренту Джанлуїджі Доннаруммі. У Парижі вирішили, що Навасу буде корисно отримувати стабільну ігрову практику в одному із найсильніших чемпіонатів Європи.

Новий виклик для ветерана

У сезоні 2022/2023 Кейлор Навас провів лише два матчі до складу "ПСЖ". Обидва припали на Кубок Франції. Голкіпер пропустив один гол. За французький клуб він виступав із 2019 року після трансферу з мадридського "Реала" за 15 млн євро.

Він знадобився "Ноттінгем Форест" у зв'язку з травмою Діна Хендерсона, який виступає за "лісників" на правах оренди з "Манчестер Юнайтед". Молодий голкіпер зможе повернутися до ладу не раніше середини лютого.

Крім Кейлора Наваса, "Ноттінгем Форест" у січні 2023 року посилив склад за рахунок таких футболістів, як опорний півзахисник Данило та атакуючий хавбек Густаво Скарпа (обидва — "Палмейрас"), центральний захисник Феліпе ("Атлетіко"), Джонджо Вуд (обидва — "Ньюкасл").

Нагадаємо, відомий представник українського спорту Олександр Воробйов загинув на війні із російськими окупантами. Тренер з боксу пожертвував собою в районі Вугледару, однієї з найгарячіших точок на карті країни.

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний став футболістом англійського "Борнмуту". Він підписав довгостроковий контракт із новим клубом.

Тим часом клуби англійської Прем'єр-ліги підійшли з усією серйозністю до проблеми посилення складів напередодні другої половини поточного сезону та встановили новий рекорд із витрат на новачків.