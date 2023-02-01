Кейлор Навас перешел из ПСЖ в английский Ноттингем Форест

"Лесники" заполучили победителя Лиги чемпионов

Голкипер сборной Коста-Рики Кейлор Навас перешел в клуб из английской Премьер-лиги. До конца текущего сезона он будет выступать в составе "Ноттингем Форест".

"Лесники" заключили контракт с ветераном на правах аренды, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.

36-летний Кейлор Навас как минимум на время покинул французский "ПСЖ". В последнее время костариканец проиграл конкуренцию за место в стартовом составе своему итальянскому конкуренту Джанлуиджи Доннарумме. В Париже решили, что Навасу будет полезно получать стабильную игровую практику в одном из сильнейших чемпионатов Европы.

Новый вызов для ветерана

В сезоне 2022/2023 Кейлор Навас провел всего два матча в состав "ПСЖ". Оба пришлись на Кубок Франции. Голкипер пропустил один гол. За французский клуб он выступал с 2019 года после трансфера из мадридского "Реала" за 15 млн евро.

Он понадобился "Ноттингем Форест" в связи с травмой Дина Хендерсона, который выступает за "лесников" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Молодой голкипер сможет вернуться в строй не ранее середины февраля.

Помимо Кейлора Наваса, "Ноттингем Форест" в январе 2023 года усилил состав за счет таких футболистов, как опорный полузащитник Данило и атакующий хавбек Густаво Скарпа (оба — "Палмейрас"), центральный защитник Фелипе ("Атлетико"), Джонджо Шелви и форвард Крис Вуд (оба — "Ньюкасл").

Напомним, известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами. Тренер по боксу пожертвовал собой в районе Угледара, одной из самых горячих точек на карте страны.

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный стал футболистом английского "Борнмута". Он подписал долгосрочный контракт с новым клубом.

Тем временем клубы английской Премьер-лиги подошли со всей серьезностью к проблеме усиления составов накануне второй половины текущего сезона и установили новый рекорд по тратам на новичков.