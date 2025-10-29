Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Колишній тренер російської команди очолив італійський гранд

Колишній тренер російської команди очолив італійський гранд

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 12:01
Оновлено: 12:03
Чому Ювентус вибрав Спаллетті після звільнення Тудора
Лучано Спаллетті під час поєдинку. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Італійський клуб "Ювентус" офіційно оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став Лучано Спаллетті.

Його кандидатура стала підсумком стрімкої зміни на посаді після серії невдач команди, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Реклама
Читайте також:

Призначення Лучано Спаллетті стало відповіддю клубу на звільнення попереднього наставника Ігора Тудора, який залишив команду 27 жовтня після восьми матчів без перемог. "Ювентус" зараз посідає восьме місце в Серії A та відчуває серйозні складнощі як в атаці, так і в обороні.

Душан Влахович
Форвард "Ювентуса" Душан Влахович. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Що очікується від нового етапу "Ювентуса"

Контракт Спаллетті розрахований до кінця сезону 2025/26 з опцією продовження при виконанні ключових цілей клубу. Серед них вихід у Лігу чемпіонів та стабілізація гри. Зарплата нового тренера становить приблизно 3 млн євро на рік.

Керівництво "старої синьйори" сподівається, що досвід Спаллетті допоможе повернути команду до числа лідерів Серії A та реанімувати атакувальний потенціал, який загубився в недавніх турах. Новий тренер має налагодити командну структуру, підвищити ефективність гравців та повернути туринцям статус грандів.

За плечима Спаллетті великий тренерський шлях. Крім іншого, він працював у російському "Зеніті", а також очолював національну збірну Італії, з якої зі скандалом пішов у червні 2025 року.

Нагадаємо, лідер житомирського "Полісся" назвав причину відмови від повернення в київське "Динамо".

Тим часом "біло-сині" готуються до матчу з "Шахтарем", який можна буде подивитися безкоштовно.

А відомий боксер Василь Ломаченко показав, який вигляд має після того, як пішов із професійного спорту.

спорт футбол Серія А Ювентус тренер Лучано Спаллетті
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації