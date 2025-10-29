Чому Ювентус вибрав Спаллетті після звільнення Тудора

Лучано Спаллетті під час поєдинку. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Італійський клуб "Ювентус" офіційно оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став Лучано Спаллетті.

Його кандидатура стала підсумком стрімкої зміни на посаді після серії невдач команди, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Призначення Лучано Спаллетті стало відповіддю клубу на звільнення попереднього наставника Ігора Тудора, який залишив команду 27 жовтня після восьми матчів без перемог. "Ювентус" зараз посідає восьме місце в Серії A та відчуває серйозні складнощі як в атаці, так і в обороні.

Форвард "Ювентуса" Душан Влахович. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Що очікується від нового етапу "Ювентуса"

Контракт Спаллетті розрахований до кінця сезону 2025/26 з опцією продовження при виконанні ключових цілей клубу. Серед них вихід у Лігу чемпіонів та стабілізація гри. Зарплата нового тренера становить приблизно 3 млн євро на рік.

Керівництво "старої синьйори" сподівається, що досвід Спаллетті допоможе повернути команду до числа лідерів Серії A та реанімувати атакувальний потенціал, який загубився в недавніх турах. Новий тренер має налагодити командну структуру, підвищити ефективність гравців та повернути туринцям статус грандів.

За плечима Спаллетті великий тренерський шлях. Крім іншого, він працював у російському "Зеніті", а також очолював національну збірну Італії, з якої зі скандалом пішов у червні 2025 року.

