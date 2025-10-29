Почему Ювентус выбрал Спаллетти после увольнения Тудора

Лучано Спаллетти во время поединка. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Итальянский клуб "Ювентус" официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Лучано Спаллетти.

Его кандидатура стала итогом стремительной смены на посту после серии неудач команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Реклама

Читайте также:

Назначение Лучано Спаллетти стало ответом клуба на увольнение предыдущего наставника Игора Тудора, который покинул команду 27 октября после восьми матчей без побед. "Ювентус" в настоящий момент занимает восьмое место в Серии A и испытывает серьезные сложности как в атаке, так и в обороне.

Форвард "Ювентуса" Душан Влахович. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Что ожидается от нового этапа "Ювентуса"

Контракт Спаллетти рассчитан до конца сезона 2025/26 с опцией продления при выполнении ключевых целей клуба. Среди них выход в Лигу чемпионов и стабилизация игры. Зарплата нового тренера составляет примерно 3 млн евро в год.

Руководство "старой синьоры" надеется, что опыт Спаллетти поможет вернуть команду в число лидеров Серии A и реанимировать атакующий потенциал, который потерялся в недавних турах. Новый тренер должен наладить командную структуру, повысить эффективность игроков и вернуть туринцам статус грандов.

За плечами Спаллетти большой тренерский путь. Помимо прочего, он работал в российском "Зените", а также возглавлял национальную сборную Италии, из которой со скандалом ушел в июне 2025 года.

Напомним, лидер житомирского "Полесья" назвал причину отказа от возвращения в киевское "Динамо".

Тем временем "бело-синие" готовятся к матчу с "Шахтером", который можно будет посмотреть бесплатно.

А известный боксер Василий Ломаченко показал, как выглядит после ухода из профессионального спорта.