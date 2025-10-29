Почему Ювентус выбрал Спаллетти после увольнения Тудора

Бывший тренер российской команды возглавил итальянский гранд
Итальянский клуб "Ювентус" официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Лучано Спаллетти.
Его кандидатура стала итогом стремительной смены на посту после серии неудач команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Назначение Лучано Спаллетти стало ответом клуба на увольнение предыдущего наставника Игора Тудора, который покинул команду 27 октября после восьми матчей без побед. "Ювентус" в настоящий момент занимает восьмое место в Серии A и испытывает серьезные сложности как в атаке, так и в обороне.
Что ожидается от нового этапа "Ювентуса"
Контракт Спаллетти рассчитан до конца сезона 2025/26 с опцией продления при выполнении ключевых целей клуба. Среди них выход в Лигу чемпионов и стабилизация игры. Зарплата нового тренера составляет примерно 3 млн евро в год.
Руководство "старой синьоры" надеется, что опыт Спаллетти поможет вернуть команду в число лидеров Серии A и реанимировать атакующий потенциал, который потерялся в недавних турах. Новый тренер должен наладить командную структуру, повысить эффективность игроков и вернуть туринцам статус грандов.
За плечами Спаллетти большой тренерский путь. Помимо прочего, он работал в российском "Зените", а также возглавлял национальную сборную Италии, из которой со скандалом ушел в июне 2025 года.
