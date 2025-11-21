Відео
Колишній тренер Шахтаря переманить до Польщі трьох українців

Колишній тренер Шахтаря переманить до Польщі трьох українців

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 10:31
Оновлено: 10:30
Йовічевич запросить до Польщі чотири зірки з УПЛ
Тренер instagram.com/e.tverdokhlib22/Ігор Йовічевіч після матчу. Фото:

Польський "Відзев" готує трансфери одразу декількох відомих українських гравців. Ініціатором процесу став головний тренер команди Ігор Йовічевіч.

Хорватський наставник наполягає на серйозному зміцненні складу своєї нової команди, повідомляє "Футбол 24".

Ігор Йовічевіч прийняв новий виклик після того, як у сезоні 2024/2025 виграв чемпіонат та Кубок Болгарії з місцевим "Лудогорцем". Колишній наставник "Шахтаря" прийняв польський "Відзев", який останніми роками вважається аутсайдером в Екстракласі.

Егор Твердохлеб
Єгор Твердохліб у матчі за "Кривбас". Фото: instagram.com/jovicevicofficial/

Йовічевич кличе українських гравців

Наставник хоче зміцнити склад команди футболістами, яких добре знає по роботі в УПЛ. Відомо, що 51-річний фахівець попросив керівництво "Відзєва" підписати вінгера Проспера Оба з ЛНЗ, центрбека "Руху" Богдана Слюбіка, півзахисника "Шахтаря" Мар'яна Шведа та лідера "Кривбасу" Єгора Твердохліба.

Польський клуб постарається оформити всі угоди під час зимового трансферного вікна. Контракт Йовічевича з "Відзевом" розрахований до літа 2027 року. Після 15 матчів команда посідає 12 місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі.

Нагадаємо, захисник "ПСЖ" Ілля Забарний зіткнувся зі складною ситуацією в паризькій команді.

Агент Артема Довбика отримав від форварда завдання з приводу подальшої кар'єри футболіста.

У "Бенфіці" назвали трансферну вартість Анатолія Трубіна, клуб готовий продати українця.

футбол Футбол трансфери Ігор Йовічевіч Мар'ян Швед Богдан Слюбик Єгор Твердохліб
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
