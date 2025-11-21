Йовичевич пригласит в Польшу четыре звезды из УПЛ

Тренер instagram.com/e.tverdokhlib22/Игор Йовичевич после матча. Фото:

Польский "Видзев" готовит трансферы сразу нескольких известных украинских игроков. Инициатором процесса стал главный тренер команды Игор Йовичевич.

Хорватский наставник настаивает на серьезном укреплении состава своей новой команды, сообщает "Футбол 24".

Игор Йовичевич принял новый вызов после того, как в сезоне 2024/2025 выиграл чемпионат и Кубок Болгарии с местным "Лудогорцем". Бывший наставник "Шахтера" принял польский "Видзев", который в последние годы считается аутсайдером в Экстракласе.

Егор Твердохлеб в матче за "Кривбасс". Фото: instagram.com/jovicevicofficial/

Йовичевич зовет украинских игроков

Наставник хочет укрепить состав команды за счет футболистов, которых хорошо знает по работе в УПЛ. Известно, что 51-летний специалист попросил руководство "Видзева" подписать вингера Проспера Оба из ЛНЗ, центрбека "Руха" Богдана Слюбика, полузащитника "Шахтера" Марьяна Шведа и лидера "Кривбасса" Егора Твердохлеба.

Польский клуб постарается оформить все сделки во время зимнего трансферного окна. Контракт Йовичевича с "Видзевом" рассчитан до лета 2027 года. После 15 матчей команда занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Польши.

