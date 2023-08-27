Колишній тренер Усика впевнений, що у Дюбуа вкрали перемогу
За підсумками поєдинку між об'єднаним чемпіоном світу Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа, який завершився у Вроцлаві, не вщухають суперечки про легальність удару, яким претендент "нокаутував" володаря титулів. У п'ятому раунді Усик упав, але суддя побачив удар нижче за поясу.
Колишній тренер Усика Джеймс Алі-Башир, який працює з Дюбуа, в інтерв'ю Boxing Social накинувся з критикою на українця.
Відповідно до правил боксу, не можна бити нижче лінії пупка. Удар Дюбуа якраз був нижче за неї.
Башир вважає, що Усик виграв завдяки помилці
За словами Башира, Усик і рефері вкрали у них перемогу в п'ятому раунді, оскільки удару нижче поясу не було.
"Не можна натягувати капу до самих цицьок. Це був легальний удар, я дивився повтор", — сказав Башир.
Dubois був robbed of A Ko. Imo Fury beats Usyk pretty clear #UsykDubois pic.twitter.com/TePIpmoKAn— All Things Combat (@AllRingside) August 26, 2023
При цьому фахівець не заперечує зупинку бою в дев'ятому раунді, адже його підопічний був дуже втомлений.
"Тренер би це в будь-якому разі зупинив... Краще бути в безпеці, ніж шкодувати потім. Але удару нижче поясу не було", — сказав американський фахівець.
Зазначимо, що після бою команда Дюбуа вирішила подати протест на дії рефері в п'ятому раунді.
Нагадаємо, Дюбуа заявив, що його позбавили перемоги над Усіком.
Усік відзначив перемогу над Дюбуа особливим танцем.
Вусик падав, двічі збивав з ніг Дюбуа й оформив перемогу нокаутом.
Вусік яскраво вийшов на бій з Дюбуа: відео.