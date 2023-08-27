Колишній тренер Усика впевнений, що у Дюбуа вкрали перемогу

Олександр Усик. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

За підсумками поєдинку між об'єднаним чемпіоном світу Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа, який завершився у Вроцлаві, не вщухають суперечки про легальність удару, яким претендент "нокаутував" володаря титулів. У п'ятому раунді Усик упав, але суддя побачив удар нижче за поясу.

Колишній тренер Усика Джеймс Алі-Башир, який працює з Дюбуа, в інтерв'ю Boxing Social накинувся з критикою на українця.

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Відповідно до правил боксу, не можна бити нижче лінії пупка. Удар Дюбуа якраз був нижче за неї.

Башир вважає, що Усик виграв завдяки помилці

За словами Башира, Усик і рефері вкрали у них перемогу в п'ятому раунді, оскільки удару нижче поясу не було.

"Не можна натягувати капу до самих цицьок. Це був легальний удар, я дивився повтор", — сказав Башир.

Dubois був robbed of A Ko. Imo Fury beats Usyk pretty clear #UsykDubois pic.twitter.com/TePIpmoKAn — All Things Combat (@AllRingside) August 26, 2023

При цьому фахівець не заперечує зупинку бою в дев'ятому раунді, адже його підопічний був дуже втомлений.

"Тренер би це в будь-якому разі зупинив... Краще бути в безпеці, ніж шкодувати потім. Але удару нижче поясу не було", — сказав американський фахівець.

Інший удар Дюбуа по Усику також був нелегальним. Фото: Твіттер

Зазначимо, що після бою команда Дюбуа вирішила подати протест на дії рефері в п'ятому раунді.

Нагадаємо, Дюбуа заявив, що його позбавили перемоги над Усіком.

Усік відзначив перемогу над Дюбуа особливим танцем.

Вусик падав, двічі збивав з ніг Дюбуа й оформив перемогу нокаутом.

Вусік яскраво вийшов на бій з Дюбуа: відео.