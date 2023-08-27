Бывший тренер Усика уверен, что у Дюбуа украли победу

Александр Усик. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

По итогам завершившегося во Вроцлаве поединка между объединенным чемпионом мира Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа не утихают споры о легальности удара, которым претендент "нокаутировал" обладателя титулов. В пятом раунде Усик упал, но судья увидел удар ниже пояса.

Работающий с Дюбуа бывший тренер Усика Джеймс Али-Башир в интервью Boxing Social набросился с критикой на украинца.

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Согласно с правилами бокса, нельзя бить ниже линии пупка. Удар Дюбуа как раз был ниже нее.

Башир считает, что Усик выиграл благодаря ошибке

По словам Башира, Усик и рефери украли у них победу в пятом раунде, поскольку удара ниже пояса не было.

"Нельзя натягивать капу до самых сисек. Это был легальный удар, я смотрел повтор", — сказал Башир.

Dubois was robbed of A Ko. Imo Fury beats Usyk pretty clear #UsykDubois pic.twitter.com/TePIpmoKAn — All Things Combat (@AllRingside) August 26, 2023

При этом специалист не оспаривает остановку боя в девятом раунде, ведь его подопечный был сильно уставшим.

"Тренер бы это в любом случае остановил... Лучше быть в безопасности, чем жалеть потом. Но удара ниже пояса не было", — сказал американский специалист.

Другой удар Дюбуа по Усику также был не легальным. Фото: Твиттер

Отметим, что после боя команда Дюбуа решила подать протест на действия рефери в пятом раунде.

Напомним, Дюбуа заявил, что его лишили победы над Усиком.

Усик отметил победу над Дюбуа особым танцем.

Усик падал, дважды ронял Дюбуа и оформил победу нокаутом.

Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео.