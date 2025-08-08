Відео
Колишній зірці Динамо заборонили грати за національну збірну

Колишній зірці Динамо заборонили грати за національну збірну

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 13:33
Ексзірці Динамо Жерсону Родрігесу заборонили грати за збірну
Жерсон Родрігес у збірній Люксембургу. Фото: instagram.com/gerson_rodrigues_11/

Колишній форвард київського "Динамо" Жерсон Родрігес більше не буде викликатися до збірної Люксембургу. Таке рішення ухвалила рада директорів місцевої федерації футболу.

Причиною стали обставини, не пов'язані зі спортивною діяльністю, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Навесні 2025 року 30-річний нападник отримав умовний тюремний термін на 18 місяців у справі про напад: йдеться про побиття дівчини та заподіяння серйозних травм чоловікові біля нічного клубу. Попри вирок, у червні футболіста викликали в національну команду на спаринги зі Словенією та Ірландією.

Жерсон Родригес
Жерсон не зможе грати за збірну. Фото: instagram.com/gerson_rodrigues_11/

Це рішення викликало резонанс у суспільстві, після чого федерація створила незалежну комісію з етики. За підсумками її роботи Родрігес був офіційно відсторонений від участі в матчах збірної на невизначений термін.

Що відомо про Жерсона Родрігеса

Люксембуржець перейшов у "Динамо" влітку 2019 року і провів у київському клубі майже чотири роки. За цей час він зіграв понад 30 матчів, забивши 6 голів, а також став чемпіоном України в сезоні 2020/21. Однак стабільним гравцем основи так й не став та нерідко вирушав в оренду, виступаючи за "Анкарагюджю", "Труа", "Аль-Вехду" та "Аль-Наср".

Жерсон Родригес
Жерсон Родрігес у "Динамо". Фото: УНІАН

Контракт із київським "Динамо" у форварда завершився 30 червня, і він став вільним агентом. На початку серпня Родрігес підписав угоду з клубом із Таїланду — "Канчанабурі Пауер".

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
