Экс-звезде Динамо Жерсону Родригесу запретили играть за сборную

Бывшей звезде Динамо запретили играть за национальную сборную
Бывший форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес больше не будет вызываться в сборную Люксембурга. Такое решение принял совет директоров местной федерации футбола.
Причиной стали обстоятельства, не связанные со спортивной деятельностью, сообщает "Динамо Киев от Шурика".
Весной 2025 года 30-летний нападающий получил условный тюремный срок на 18 месяцев по делу о нападении: речь идет об избиении девушки и причинении серьезных травм мужчине у ночного клуба. Несмотря на приговор, в июне футболиста вызвали в национальную команду на спарринги со Словенией и Ирландией.
Это решение вызвало резонанс в обществе, после чего федерация создала независимую комиссию по этике. По итогам ее работы Родригес был официально отстранен от участия в матчах сборной на неопределенный срок.
Что известно о Жерсоне Родригесе
Люксембуржец перешел в "Динамо" летом 2019 года и провел в киевском клубе почти четыре года. За это время он сыграл более 30 матчей, забив 6 голов, а также стал чемпионом Украины в сезоне 2020/21. Однако стабильным игроком основы так и не стал и нередко отправлялся в аренду, выступая за "Анкарагюджю", "Труа", "Аль-Вехду" и "Аль-Наср".
Контракт с киевским "Динамо" у форварда завершился 30 июня, и он стал свободным агентом. В начале августа Родригес подписал соглашение с клубом из Таиланда — "Канчанабури Пауэр".
