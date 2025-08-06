Эксперт разнес Динамо после игры с Пафосом в ЛЧ

Николай Шапаренко с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" потерпело болезненное поражение в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда Александра Шовковского уступила кипрскому "Пафосу" в польском Люблине со счетом 0:1, усложнив себе путь к групповому этапу.

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о результате "бело-синих" в интервью Sport.ua.

Реклама

Читайте также:

Игра оставила множество вопросов. При владении мячом и территориальном преимуществе украинская команда не смогла создать достаточного давления на ворота соперника. Ошибки в построении атак, а также потеря концентрации в концовке привели к пропущенному голу и разочарованию болельщиков.

Опыт Александра Караваева способен помочь команде. Фото: пресс-служба "Динамо"

Мирон Маркевич отметил, что у команды были видны проблемы как в атакующих действиях, так и в обороне. При этом эксперт акцентировал внимание на недостатке решительности и на том, что отдельные эпизоды не были доиграны с максимальной самоотдачей.

Что сказал Маркевич о "Динамо"

Тренер подчеркнул, что при такой вязкой игре нельзя упускать ключевые моменты, а ошибки в концовке были недопустимыми. По его мнению, "Динамо" не реализовало даже простейшие численные преимущества и недооценило соперника.

"Для "Динамо" еще не все потеряно. Поражение в Люблине нанесло сокрушительный удар по их имиджу, однако через неделю можно исправить положение. Только для этого нужно играть на максимальных оборотах, продемонстрировать характер, доказать свое преимущество в индивидуальном мастерстве, командных действиях. Надо прыгнуть выше головы", — рассказал Маркевич.

Напомним, накануне ответного матча против "Пафоса" Александру Шовковскому предстоит решить важную задачу.

Михаил Мудрик "сменил работу" в ожидании окончания сроков своей дисквалификации.

Португальская "Бенфика" спешит продать Анатолия Трубина до закрытия трансферного окна.

"Карпаты" близки к подписанию опытного игрока, который должен был уехать в Харьков.