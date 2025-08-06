Эксперт разнес Динамо после игры с Пафосом в ЛЧ

У Динамо проблемы глубже, чем кажется, — Маркевич
Киевское "Динамо" потерпело болезненное поражение в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда Александра Шовковского уступила кипрскому "Пафосу" в польском Люблине со счетом 0:1, усложнив себе путь к групповому этапу.
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о результате "бело-синих" в интервью Sport.ua.
Игра оставила множество вопросов. При владении мячом и территориальном преимуществе украинская команда не смогла создать достаточного давления на ворота соперника. Ошибки в построении атак, а также потеря концентрации в концовке привели к пропущенному голу и разочарованию болельщиков.
Мирон Маркевич отметил, что у команды были видны проблемы как в атакующих действиях, так и в обороне. При этом эксперт акцентировал внимание на недостатке решительности и на том, что отдельные эпизоды не были доиграны с максимальной самоотдачей.
Что сказал Маркевич о "Динамо"
Тренер подчеркнул, что при такой вязкой игре нельзя упускать ключевые моменты, а ошибки в концовке были недопустимыми. По его мнению, "Динамо" не реализовало даже простейшие численные преимущества и недооценило соперника.
"Для "Динамо" еще не все потеряно. Поражение в Люблине нанесло сокрушительный удар по их имиджу, однако через неделю можно исправить положение. Только для этого нужно играть на максимальных оборотах, продемонстрировать характер, доказать свое преимущество в индивидуальном мастерстве, командных действиях. Надо прыгнуть выше головы", — рассказал Маркевич.
Напомним, накануне ответного матча против "Пафоса" Александру Шовковскому предстоит решить важную задачу.
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