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Головна Спорт У Динамо проблеми глибші, ніж здається, — Маркевич

У Динамо проблеми глибші, ніж здається, — Маркевич

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 12:25
Експерт розніс Динамо після гри з Пафосом у ЛЧ
Микола Шапаренко з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" зазнало болючої поразки в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команда Олександра Шовковського поступилася кіпрському "Пафосу" в польському Любліні з рахунком 0:1, ускладнивши собі шлях до групового етапу.

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою про результат "біло-синіх" в інтерв'ю Sport.ua.

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Гра залишила безліч запитань. При володінні м'ячем та територіальній перевазі українська команда не змогла створити достатнього тиску на ворота суперника. Помилки в побудові атак, а також втрата концентрації в кінцівці призвели до пропущеного голу та розчарування вболівальників.

Александр Караваев
Досвід Олександра Караваєва здатний допомогти команді. Фото: пресслужба "Динамо"

Мирон Маркевич зазначив, що у команди було видно проблеми як в атакувальних діях, так і в обороні. При цьому експерт наголосив на нестачі рішучості та на тому, що окремі епізоди не були дограні з максимальною самовіддачею.

Що сказав Маркевич про "Динамо"

Тренер підкреслив, що за такої в'язкої гри не можна втрачати ключові моменти, а помилки в кінцівці були неприпустимими. На його думку, "Динамо" не реалізувало навіть найпростіші чисельні переваги та недооцінило суперника.

"Для "Динамо" ще не все втрачено. Поразка в Любліні завдала нищівного удару по їхньому іміджу, проте за тиждень можна виправити становище. Тільки для цього потрібно грати на максимальних обертах, продемонструвати характер, довести свою перевагу в індивідуальній майстерності, командних діях. Треба стрибнути вище голови", — розповів Маркевич.

Нагадаємо, напередодні матчу-відповіді проти "Пафосу" Олександру Шовковському належить розв'язати важливе завдання.

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спорт футбол Динамо Ліга чемпіонів Мирон Маркевич
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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