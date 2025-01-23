Компані назвав ключову проблему Баварії в матчі з Феєнордом

Тренер "Баварії" Венсан Компані. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Однією із сенсацій 7 туру Ліги чемпіонів стала розгромна поразка "Баварії". Мюнхенська команда програла на виїзді "Феєнорду".

Головний тренер німецької команди Венсан Компані знайшов причини для виправдання, повідомляє Bayern & Germany.

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Мюнхенська "Баварія" програла на виїзді "Феєнорду" з рахунком 0:3. Сантьяго Хіменес відзначився дублем, Аясе Уеда забив третій гол в матчі 7 туру Ліги чемпіонів.

Що Компані сказав про поразку "Баварії"

Головний тренер мюнхенців визнав, що "Феєнорд" повністю переграв німецьку команду і заслужив на перемогу. Основним складником успіху нідерландців стала реалізація моментів біля воріт "Баварії".

Венсан Компані вважає, що його команда могла забити гол, але оборона і воротар "Феєнорда" зіграли безпомилково. Тренер мюнхенців заявив, що поразка матиме позитивний вплив на "Баварію", яка в наступному матчі продемонструє зовсім інший футбол.

Гаррі Кейн (ліворуч) та Кінгслі Коман. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Напередодні останнього туру основного етапу Ліги чемпіонів "Баварія" посідає 15 місце в турнірній таблиці, мюнхенці набрали 12 очок. У середу, 29 січня, німецька команда зіграє зі "Слованом".

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