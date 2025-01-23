Компани назвал ключевую проблему Баварии в матче с Фейеноордом

Тренер "Баварии" Венсан Компани. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Одной из сенсаций 7 тура Лиги чемпионов стало разгромное поражение "Баварии". Мюнхенская команда проиграла на выезде "Фейеноорду".

Главный тренер немецкой команды Венсан Компани нашел причины для оправдания, сообщает Bayern & Germany.

Читайте также:

Мюнхенская "Бавария" проиграла на выезде "Фейеноорду" со счетом 0:3. Сантьяго Хименес отметился дублем, Аясэ Уэда забил третий гол в матче 7 тура Лиги чемпионов.

Что Компани сказал о поражении "Баварии"

Главный тренер мюнхенцев признал, что "Фейеноорд" полностью переиграл немецкую команду и заслужил победу. Основной составляющей успеха нидерландцев стала реализация моментов у ворот "Баварии".

Венсан Компани считает, что его команда могла забить гол, но оборона и вратарь "Фейеноорда" сыграли безошибочно. Тренер мюнхенцев заявил, что поражение окажет положительное влияние на "Баварию", которая в следующем матче сыграет совершенно в другой футбол.

Харри Кейн (слева) и Кингсли Коман. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Накануне последнего тура основного этапа Лиги чемпионов "Бавария" занимает 15 место в турнирной таблице, мюнхенцы набрали 12 очков. В среду, 29 января, немецкая команда сыграет со "Слованом".

Напомним, бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко ответил на вопрос о возвращении в профессиональный спорт.

Александр Усик узнал имя своего возможного будущего соперника, которым стал опасный китайский боксер.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола описал свои эмоции после поражения от "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

"Ливерпуль" планирует подписать результативного форварда в качестве замены Мохаммеду Салаху.