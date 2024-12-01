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Коноплянка оголосив відбір у UA Steel для медіаліги Піке

1 грудня 2024 00:01
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
UA Steel оголосила відбір у команду для медійної ліги Жерара Піке
Євген Коноплянка. Фото: UA Steel
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Медіаліга колишнього іспанського футболіста Жерара Піке продовжує оголошувати учасників чемпіонату світу. Можливо, як і минулого сезону, на турнірі виступить команда UA Steel.

На офіційній сторінці UA Steel у Instagram капітан команди Євген Коноплянка оголосив всеукраїнський відбір у команду.

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Минулого сезону українська команда UA Steel зіграла на чемпіонаті світу лише два матчі та в обох програла.

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За словами Коноплянки, поповнити склад UA Steel може будь-яка охоча людина, яка пройде відбір.

"Оголошуємо перший національний відбір до медійної збірної України. Якщо ти хочеш посилити нашу команду — заповнюй заявку і чекай на відповідь менеджера", — йдеться в повідомленні UA Steel.

Наприкінці травня UA Steel на Kings World Cup виступили провально, попри зірковий склад: Андрій П'ятов, Марлос, Жуніор Мораєс, Євген Коноплянка, Дмитро Чигринський, Артем Федецький, Валерій Федорчук, Едмар та Микола Морозюк.

Виявилося, що більше до такого формату підходять гравці до міні-футболу або футзалу, оскільки матчі проходили на арені для міні-футболу. Гравці з великого футболу губилися у такому форматі, адже треба було швидше ухвалювати рішення.

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футбол Євген Коноплянка Міша Лебіга UA Steel медіа

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