UA Steel оголосила відбір у команду для медійної ліги Жерара Піке

Євген Коноплянка. Фото: UA Steel

Медіаліга колишнього іспанського футболіста Жерара Піке продовжує оголошувати учасників чемпіонату світу. Можливо, як і минулого сезону, на турнірі виступить команда UA Steel.

На офіційній сторінці UA Steel у Instagram капітан команди Євген Коноплянка оголосив всеукраїнський відбір у команду.

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UA Steel замінить ветеранів

За словами Коноплянки, поповнити склад UA Steel може будь-яка охоча людина, яка пройде відбір.

"Оголошуємо перший національний відбір до медійної збірної України. Якщо ти хочеш посилити нашу команду — заповнюй заявку і чекай на відповідь менеджера", — йдеться в повідомленні UA Steel.

Наприкінці травня UA Steel на Kings World Cup виступили провально, попри зірковий склад: Андрій П'ятов, Марлос, Жуніор Мораєс, Євген Коноплянка, Дмитро Чигринський, Артем Федецький, Валерій Федорчук, Едмар та Микола Морозюк.

Виявилося, що більше до такого формату підходять гравці до міні-футболу або футзалу, оскільки матчі проходили на арені для міні-футболу. Гравці з великого футболу губилися у такому форматі, адже треба було швидше ухвалювати рішення.

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