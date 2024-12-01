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Коноплянка объявил отбор в UA Steel для медиалиги Пике

1 декабря 2024 00:01
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
UA Steel объявила отбор в команду для медийной лиги Жерара Пике
Евгений Коноплянка. Фото: UA Steel
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Медиалига бывшего испанского футболиста Жерара Пике продолжает объявлять участников чемпионата мира. Возможно, как и в прошлом сезоне, на турнире выступит команда UA Steel.

На официальной странице UA Steel в Instagram капитан команды Евгений Коноплянка объявил всеукраинский отбор в команду.

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В прошлом сезоне украинская команда UA Steel сыграла на чемпионате мира всего два матча и в обеих проиграла.

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По словам Коноплянки, пополнить состав UA Steel может любой желающий человек, который пройдет отбор.

"Объявляем первый национальный отбор в медийную сборную Украины. Если ты хочешь усилить нашу команду — заполняй заявку и жди ответа менеджера", — говорится в сообщении UA Steel.

В конце мая UA Steel на Kings World Cup выступили провально, несмотря на звездный состав: Андрей Пятов, Марлос, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Валерий Федорчук, Эдмар и Николай Морозюк.

Оказалось, что больше к такому формату подходят игроки в мини-футбол или футзал, поскольку матчи проходили на арене для мини-футбола. Игроки из большого футбола терялись в таком формате, ведь нужно было быстрее принимать решения.

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футбол Евгений Коноплянка Миша Лебига UA Steel медиа

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