UA Steel объявила отбор в команду для медийной лиги Жерара Пике

Евгений Коноплянка. Фото: UA Steel

Медиалига бывшего испанского футболиста Жерара Пике продолжает объявлять участников чемпионата мира. Возможно, как и в прошлом сезоне, на турнире выступит команда UA Steel.

На официальной странице UA Steel в Instagram капитан команды Евгений Коноплянка объявил всеукраинский отбор в команду.

Читайте также:

В прошлом сезоне украинская команда UA Steel сыграла на чемпионате мира всего два матча и в обеих проиграла.

UA Steel заменит ветеранов

По словам Коноплянки, пополнить состав UA Steel может любой желающий человек, который пройдет отбор.

"Объявляем первый национальный отбор в медийную сборную Украины. Если ты хочешь усилить нашу команду — заполняй заявку и жди ответа менеджера", — говорится в сообщении UA Steel.

В конце мая UA Steel на Kings World Cup выступили провально, несмотря на звездный состав: Андрей Пятов, Марлос, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Валерий Федорчук, Эдмар и Николай Морозюк.

Оказалось, что больше к такому формату подходят игроки в мини-футбол или футзал, поскольку матчи проходили на арене для мини-футбола. Игроки из большого футбола терялись в таком формате, ведь нужно было быстрее принимать решения.

Напомним, "Динамо" Киев может подписать нового специалиста вместо Александра Шовковского.

Отец Анатолий Трубина против решения сына не жать руку россиянину Александру Головину.

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский вступил в новые отношения.