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Команда Лебиги с Коноплянкой и экс-игроками сборной Украины проиграла в медиалиге

27 мая 2024 07:32
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Агабекян Карен
редактор
Команда Лебиги с Коноплянкой и экс-игроками сборной Украины проиграла в медиалиге
Андрей Пятов в матче за UA Steel. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Мексике прошли матчи первого раунда медиалиги Жерара Пике 2024 Kings World Cup. В одном из них сыграла украинская команда UA Steel.

В составе UA Steel бывшие игроки сборной Украины, а ее капитаном стал популярный блогер Михаил Лебига, сообщил портал Новини.LIVE.

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Турнир проходит в формате семь на семь на мини-футбольном поле по специальным правилам медиалиги.

UA Steel
Правила игры в медиалиге Пике. Фото: "Сетанта"

Как выступила сборная Украины

Свой первый матч UA Steel проиграла бразильскому G3X FC со счетом 0:4.

Поражение случилось из-за неопытности украинской команды. Во-первых, все сине-желтые игроки представляли большой футбол и им попросту не было места, где разбежаться.

В Украине всегда были сильные сборные по футзалу и мини-футболу и два-три человека или тренер с опытом игры на ограниченном пространстве могли бы сильно помочь.

Также большой ошибкой UA Steel стало наличие только одного вратаря, и настолько возрастного как Андрей Пятов. Бывший голкипер сборной спас команду еще от четырех забитых мячей, но оказался не готов падать на искусственное покрытие арены. Тренер "Шахтера" получил травму и был заменен на защитника Валерия Федорчука.

Теперь UA Steel необходимо выигрывать следующий матч, поскольку два поражения подряд приводят команду к вылету из турнира.

UA Steel (Украина) – G3X FC (Бразилия) – 0:4

Состав UA Steel: Андрей Пятов, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Валерий Федорчук, Эдмар, Евгений Коноплянка, Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Воронин.

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Евгений Коноплянка
Жерар Пике
Артем Федецкий
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Дмитрий Чигринский
Николай Морозюк
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Жуниор Мораес
Миша Лебига
UA Steel

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