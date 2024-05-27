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Команда Лебіги з Коноплянкою та ексгравцями збірної України програла в медіалізі

27 травня 2024 07:32
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Агабекян Карен
редактор
Команда Лебіги з Коноплянкою та ексгравцями збірної України програла в медіалізі
Андрій П'ятов у матчі за UA Steel. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Мексиці пройшли матчі першого раунду медіаліги Жерара Піке 2024 Kings World Cup. В одному із них зіграла українська команда UA Steel.

У складі UA Steel грають колишні гравці збірної України, а її капітаном став популярний блогер Михайло Лебіга, повідомив портал Новини.LIVE.

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Турнір проходить у форматі сім на сім на міні-футбольному полі за спеціальними правилами медіаліги.

UA Steel
Правила гри у медіалізі Піке. Фото: "Сетанта"

Як виступила збірна України

Свій перший матч UA Steel програла бразильському G3X FC із рахунком 0:4.

Поразка сталася через недосвідченість української команди. По-перше, всі синьо-жовті гравці представляли великий футбол і їм просто не було місця, де розбігтися.

В Україні завжди були сильні збірні з футзалу та мініфутболу й тому дві-три особи чи тренер з досвідом гри на обмеженому просторі могли б сильно допомогти.

Також великою помилкою UA Steel стала наявність лише одного воротаря, і настільки вікового, як Андрій П'ятов. Колишній голкіпер збірної врятував команду ще від чотирьох забитих м'ячів, але виявився не готовим падати на штучне покриття арени. Тренер "Шахтаря" отримав травму та був замінений на захисника Валерія Федорчука.

Тепер UA Steel необхідно вигравати наступний матч, оскільки дві поразки поспіль призводять до вильоту команди з турніру.

UA Steel (Україна) — G3X FC (Бразилія) — 0:4

Склад UA Steel: Андрій П'ятов, Дмитро Чигринський, Артем Федецький, Микола Морозюк, Валерій Федорчук, Едмар, Євген Коноплянка, Марлос, Жуніор Мораєс, Андрій Воронін.

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Євген Коноплянка
Жерар Піке
Артем Федецький
Андрій Пятов
Дмитро Чигринський
Микола Морозюк
Едмар
Жуніор Мораес
Міша Лебіга
UA Steel

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