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Шевченко та Лебіга представлять першу українську команду у медіалізі Жерара Піке

23 квітня 2024 15:11
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко та Лебіга представлять першу українську команду у медіалізі Жерара Піке
Постер української команди. Фото: instagram.com/kingsleague
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У міжнародній футбольній медіалізі Kings World Cup буде представлено команду з України. Амбасадорами українського колективу стануть легенда футболу, власник Золотого м'яча та чинний голова УАФ Андрій Шевченко та стрімер Михайло Лебіга.

Українська команда отримала назву UA Steel, повідомили у Kings World Cup.

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Започаткували турнір в Каталонії. Легендарний гравець іспанської "Барселони" Жерар Піке став успішним бізнесменом. Його інвестиційна компанія Kosmos Holding володіє футбольними клубами "Андорра" та "Хімнастик". Потім у 2022 році він заснував медіалігу Kings Leagua і вона стала успішною.

Успіх із медіалігою призвів до того, що Піке її масштабував до чемпіонату світу Kings World Cup.

Українська команда UA Steel

На цю мить відомо про роль Шевченка та Лебіга як представників команди. Чи будуть вони за неї грати або тренувати поки невідомо.

Також немає інформації про склад української команди Kings World Cup.

Відомо лише, що турнір пройде з 26 травня до 8 червня у Мексиці. На ньому зіграють 32 команди, а фінал чотирьох пройде на стадіоні Монтеррей.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.

Циганков розпочне наступний сезон не в "Жироні" — влітку буде трансфер. 

Суркіс поділився думкою про "Шахтар" і чемпіонську гонку в УПЛ.

Шовковський розповів, чому не випускає на поле одного з лідерів "Динамо". 

Циганкова хоче бачити у своєму клубі найперспективніший тренер у світі.

футбол
Андрій Шевченко
Жерар Піке
Міша Лебіга
Kings World Cup
UA Steel
Kings Leagua

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