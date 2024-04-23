Шевченко и Лебига представят первую украинскую команду в медиалиге Жерара Пике
В международной футбольной медиалиге Kings World Cup будет представлена команда из Украины. Амбассадорами украинского коллектива станут легенда футбола, владелец Золотого мяча и действующий глава УАФ Андрей Шевченко, и стример Михаил Лебига.
Украинская команда получила название UA Steel, сообщили в Kings World Cup.
Что за лига Kings World Cup
Начали турнир в Каталонии. Легендарный игрок испанской "Барселоны" Жерар Пике стал успешным бизнесменом. Его инвестиционная компания Kosmos Holding владеет футбольными клубами "Андорра" и "Химнастик". Затем в 2022 году он основал медиалигу Kings Leagua и она стала успешной.
Успех с медиалигой привел к тому, что Пике ее масштабировал ее до чемпионата мира Kings World Cup.
Украинская команда UA Steel
На текущий момент известно о роли Шевченко и Лебиги как представителей команды. Будут ли они за нее играть или тренировать пока неизвестно.
Также нет информации о составе украинской команды на Kings World Cup.
Известно лишь, что турнир пройдет с 26 мая по 8 июня в Мексике. На нем сыграют 32 команды, а финал четырех пройдет на стадионе Монтеррей.
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