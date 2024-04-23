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Шевченко и Лебига представят первую украинскую команду в медиалиге Жерара Пике

23 апреля 2024 15:11
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко и Лебига представят первую украинскую команду в медиалиге Жерара Пике
Постер украинской команды. Фото: instagram.com/kingsleague
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В международной футбольной медиалиге Kings World Cup будет представлена команда из Украины. Амбассадорами украинского коллектива станут легенда футбола, владелец Золотого мяча и действующий глава УАФ Андрей Шевченко, и стример Михаил Лебига.

Украинская команда получила название UA Steel, сообщили в Kings World Cup.

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Начали турнир в Каталонии. Легендарный игрок испанской "Барселоны" Жерар Пике стал успешным бизнесменом. Его инвестиционная компания Kosmos Holding владеет футбольными клубами "Андорра" и "Химнастик". Затем в 2022 году он основал медиалигу Kings Leagua и она стала успешной.

Успех с медиалигой привел к тому, что Пике ее масштабировал ее до чемпионата мира Kings World Cup.

Украинская команда UA Steel

На текущий момент известно о роли Шевченко и Лебиги как представителей команды. Будут ли они за нее играть или тренировать пока неизвестно.

Также нет информации о составе украинской команды на Kings World Cup.

Известно лишь, что турнир пройдет с 26 мая по 8 июня в Мексике. На нем сыграют 32 команды, а финал четырех пройдет на стадионе Монтеррей.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.

Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Суркис поделился мнением о "Шахтере" и чемпионской гонке в УПЛ. 

Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо". 

Цыганкова хочет видеть в своем клубе самый перспективный тренер в мире.

футбол
Андрей Шевченко
Жерар Пике
Миша Лебига
Kings World Cup
UA Steel
Kings Leagua

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