Україна
Конор Макгрегор повертається в UFC заради гучного двобою

Конор Макгрегор повертається в UFC заради гучного двобою

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 19:23
Конор Макгрегор назвав терміни наступного бою в UFC
Ірландський боєць Конор Макгрегор. Фото: Noam Galai/Getty Images for Cantor Fitzgerald

Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Макгрегор заявив про намір знову вийти до октагона. Ірландський спортсмен підтвердив, що наразі обговорює з керівництвом промоушену організацію свій наступний бій.

За словами 37-річного спортсмена, його повернення може відбутися вже влітку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bloody Elbow.

Читайте також:

Конор Макгрегор розглядає можливість виступити на одному з найближчих турнірів UFC, включно з потенційною подією в США.

Кінець паузи Макгрегора

Конор не виходив у клітку з липня 2021 року. Тоді на турнірі UFC 264 він поступився Дастіну Пор'є технічним нокаутом у першому раунді після травми ноги. Відтоді Макгрегор відновлювався і не брав участі в офіційних боях за правилами ММА.

Конор Макгрегор
Конор Макгрегор в октагоні. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

"Я веду переговори з UFC про наступний поєдинок. Або це буде турнір у Білому домі, або інший найближчий івент. Цього літа Макгрегор повернеться", — заявив боєць.

Після поєдинку з Дастіном Пор'є 2021 року Конор Макгрегор зосередився на відновленні після важкої травми ноги й паралельно активно розвивав власні бізнес-проєкти. Ірландець просував бренд віскі Proper No. Twelve, займався рекламними контрактами та інвестував у спортивні та медіаініціативи.

Також Макгрегор брав участь у зйомках фільму "Road House", де виконав одну з ролей, і регулярно з'являвся на великих світських і спортивних заходах. Окрім того, Конор продовжував тренуватися та неодноразово заявляв про намір повернутися в октагон.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
