В Ужгороді затримали підозрюваного у наркоторгівлі, в авто був відомий футболіст

Колишній гравець львівських "Карпат" Михайло Кополовець. Фото: instagram.com/kopo_official_18

ЗМІ повідомили про резонансне затримання, яке відбулося в Ужгороді. Одним із фігурантів цієї історії став відомий футболіст.

В Ужгороді затримали підозрюваного у наркоторгівлі Олега Вагнера, у авто разом з ним перебував колишній футболіст львівських "Карпат" Михайло Кополовець, повідомляє LVIV.MEDIA.

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Затримання відбулося 1 лютого. У авто, за даними джерел видання, були знайдені наркотики.

Що відомо про затримання

Спецпризначенці зупинили BMW X6, у якій знаходилися троє чоловіків. Машина, за даними журналістів, належить доцентці ЛНУ Ірині Вагнера, за її кермом перебував Олег Вагнер, якого підозрюють у торгівлі наркотиками.

Ще однією людиною в авто був саме Михайло Кополовець.

В автомобілі, як зазначають журналісти, поліція знайшла розфасовані пакетики з наркотиками. Попередньо йдеться про кокаїн.

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