В Ужгороде задержали подозреваемого в наркоторговле, в авто был известный футболист

Кополовец был в авто с подозреваемым в наркоторговле — детали
СМИ сообщили о резонансном задержании, которое произошло в Ужгороде. Одним из фигурантов этой истории стал известный футболист.
В Ужгороде задержали подозреваемого в наркоторговле Олега Вагнера, в авто вместе с ним находился бывший футболист львовских "Карпат" Михаил Кополовец, сообщает LVIV.MEDIA.
Задержание произошло 1 февраля. В авто, по данным источников издания, были найдены наркотики.
Что известно о задержании
Спецназовцы остановили BMW X6, в которой находились трое мужчин. Машина, по данным журналистов, принадлежит доцентке ЛНУ Ирине Вагнер, за ее рулем находился Олег Вагнер, которого подозревают в торговле наркотиками.
Еще одним человеком в авто был именно Михаил Кополовец.
В автомобиле, как отмечают журналисты, полиция нашла расфасованные пакетики с наркотиками. Предварительно речь идет о кокаине.
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