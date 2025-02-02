В Ужгороде задержали подозреваемого в наркоторговле, в авто был известный футболист

Бывший игрок львовских "Карпат" Михаил Кополовец. Фото: instagram.com/kopo_official_18

СМИ сообщили о резонансном задержании, которое произошло в Ужгороде. Одним из фигурантов этой истории стал известный футболист.

В Ужгороде задержали подозреваемого в наркоторговле Олега Вагнера, в авто вместе с ним находился бывший футболист львовских "Карпат" Михаил Кополовец, сообщает LVIV.MEDIA.

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Задержание произошло 1 февраля. В авто, по данным источников издания, были найдены наркотики.

Что известно о задержании

Спецназовцы остановили BMW X6, в которой находились трое мужчин. Машина, по данным журналистов, принадлежит доцентке ЛНУ Ирине Вагнер, за ее рулем находился Олег Вагнер, которого подозревают в торговле наркотиками.

Еще одним человеком в авто был именно Михаил Кополовец.

В автомобиле, как отмечают журналисты, полиция нашла расфасованные пакетики с наркотиками. Предварительно речь идет о кокаине.

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