Олімпіада-2024 — у мережі завірусилися спроби повторити олімпійські досягнення вдома

Чоловік намагається повторити олімпійський трюк. Фото: скриншот

Експерти попереджають про ризики серйозних травм при спробі повторити олімпійські трюки без належної підготовки та тренувань. Вони закликають займатися складними видами спорту лише під наглядом кваліфікованих тренерів у спеціалізованих клубах.

Про це повідомило видання The Guardian у суботу, 3 серпня.

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Лікарі та фізіотерапевти попередили людей не випробувати олімпійські трюки у себе вдома. Адже олімпійські види спорту, навіть ті, які можуть здаватися знайомими, потребують високого рівня підготовки, і спроби відтворити їх без належних знань та тренувань можуть призвести до серйозних травм.

"Ті, кого надихає гімнастка Сімона Байлз, гонщик Кіран Рейлі чи дайвер Том Дейлі, можуть ризикувати серйозними травмами або навіть своїм життям, якщо спробують сальто назад, знімуть обидві ноги з педалей у повітрі або спробують стрибнути зі стійки на руках з 10-метрової висоти", — зазначають експерти.

Повідомляється, що дійсно є ті, хто пробує відтворити олімпійські досягнення у себе вдома — від синхронного плавання у ванні до гімнастичних процедур на подушках від дивану, де висока можливість отримати травму.

"Ми часто бачимо, як люди приходять на фізіотерапію після перегляду Олімпійських ігор або повертаються до виду спорту, яким вони раніше займалися, надихнувшись зайнятися чимось новим, і, на жаль, під час цієї діяльності вони отримують травму", — розповів фізіотерапевт Національної служби охорони здоров’я Метью Харрісон.

Він повідомив про випадок, коли до нього звернувся чоловік із пошкодженими зв'язками руки після того, як подивився катання на скейтборді.

"Сальто назад — це чудова річ для тих, хто займається багато років, але може бути небезпечною, якщо це для вас нове. Приземлення на голову ніколи не закінчується добре", — зауважив фізіотерапевт.

Експерти рекомендують займатися такими видами спорту лише під керівництвом кваліфікованих тренерів у спеціалізованих клубах.