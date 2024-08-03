Олимпиада-2024 – в сети завирусились попытки повторить олимпийские достижения дома

Мужчина пытается повторить олимпийский трюк. Фото: скриншот

Эксперты предупреждают о рисках серьезных травм при попытке повторить олимпийские трюки без должной подготовки и тренировок. Они призывают заниматься сложными видами спорта только под наблюдением квалифицированных тренеров в специализированных клубах.

Об этом сообщило издание The Guardian в субботу, 3 августа.

Читайте также:

Эксперты предостерегают от повторов олимпийских достижений

Врачи и физиотерапевты предупредили людей не испытать олимпийские трюки у себя дома. Ведь олимпийские виды спорта, даже те, которые могут казаться знакомыми, нуждаются в высоком уровне подготовки и попытки воспроизвести их без надлежащих знаний и тренировок могут привести к серьезным травмам.

"Те, кого вдохновляет гимнастка Симона Байлз, гонщик Киран Рейли или дайвер Том Дейли, могут рисковать серьезными травмами или даже своей жизнью, если попробуют сальто назад, снимут обе ноги с педалей в воздухе или попытаются прыгнуть со стойки на руках с 10-метровой высоты", — отмечают эксперты.

Сообщается, что действительно есть те, кто пытается воспроизвести олимпийские достижения у себя дома — от синхронного плавания в ванночке до гимнастических процедур на подушках от дивана, где высока возможность получить травму.

"Мы часто видим, как люди приходят на физиотерапию после просмотра Олимпийских игр или возвращаются к виду спорта, которым они раньше занимались, вдохновившись заняться чем-то новым, и, к сожалению, во время этой деятельности они получают травму", — рассказал физиотерапевт Национальной службы охраны. здоровье Мэтью Харрисон.

Он сообщил о случившемся, когда к нему обратился мужчина с поврежденными связями руки после того, как посмотрел катание на скейтборде.

"Сальто назад — это отличная вещь для тех, кто занимается много лет, но может быть опасной, если это для вас новое. Приземление на голову никогда не заканчивается хорошо", — отметил физиотерапевт.

Эксперты рекомендуют заниматься подобными видами спорта только под руководством квалифицированных тренеров в специализированных клубах.