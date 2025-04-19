Костишин пояснив, що допомогло Колосу обіграти Шахтар на виїзді

Головний тренер "Колоса" Руслан Костишин. Фото: УНІАН

Скромний "Колос" став автором головної сенсації 25-го туру чемпіонату України з футболу. Аутсайдер переконливо обіграв на виїзді донецький "Шахтар".

Головний тренер "Колоса" Руслан Костишин розкрив секрет успіху своєї команди в інтерв'ю УПЛ ТБ.

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Арінальдо Ррапай, Андрій Цуріков, Владислав Велетень та Джованні Болівар принесли "Колосу" перемогу над "Шахтарем" із рахунком 4:2. Найкращим гравцем матчу 25-го туру став вихованець "Динамо" Велетень, який не тільки забив м'яч, а й зробив одразу 3 результативні передачі. Але в команди з Ковалівки були й кадрові втрати.

Костишин назвав секрет перемоги "Колоса"

Наставник "Колоса" Руслан Костишин не приховував позитивних емоцій після фінального свистка поєдинку з "Шахтарем". Тренер не став наголошувати на суддівстві, замість чого похвалив команду. Костишин заявив, що секрет перемоги був у гравцях, у настрої, у командній роботі.

"З моїм приходом завжди говорилося про єдність та команду. "Колос" ментально змінився. Старт матчу? Ми переживали, а різницю зробив Кевін. Наш гравець приймав неправильні рішення і з його флангу була загроза", — заявив Костишин.

Тренер додав, що заміна Валерія Бондаренка була вимушеною. Костишин вважає, що футболіст вибув з ладу до кінця сезону через травму.

"Колос" розташувався на 10 місці в турнірній таблиці після перемоги над "Шахтарем". У наступному турі команда Костишина прийме "Полісся".

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