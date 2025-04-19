Костышин объяснил, что помогло Колосу обыграть Шахтер на выезде

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин. Фото: УНИАН

Скромный "Колос" стал автором главной сенсации 25-го тура чемпионата Украины по футболу. Аутсайдер убедительно обыграл на выезде донецкий "Шахтер".

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин раскрыл секрет успеха своей команды в интервью УПЛ ТБ.

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Аринальдо Ррапай, Андрей Цуриков, Владислав Велетень и Джованни Боливар принесли "Колосу" победу над "Шахтером" со счетом 4:2. Лучшим игроком матча 25-го тура стал воспитанник "Динамо" Велетень, который не только забил мяч, но и сделал сразу 3 результативных передачи. Но у команды из Ковалевки были и кадровые потери.

Костышин назвал секрет победы "Колоса"

Наставник "Колоса" Руслан Костышин не скрывал позитивных эмоций после финального свистка поединка с "Шахтером". Тренер не стал акцентировать внимание на судействе, вместо чего похвалил команду. Костышин заявил, что секретом победы был в игроках, в настрое, в командной работе.

"С моим приходом всегда говорилось о единстве и команде. "Колос" ментально поменялся. Старт матча? Мы переживали, а разницу сделал Кевин. Наш игрок принимал неправильные решения и с его фланга была угроза", — заявил Костышин.

Тренер добавил, что замена Валерия Бондаренко была вынужденной. Костышин считает, что футболист выбыл из строя до конца сезона из-за травмы.

"Колос" расположился на 10 месте в турнирной таблице после победы над "Шахтером". В следующем туре команда Костышина примет "Полесье".

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