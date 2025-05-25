Костишин розкрив, як довго працюватиме в Колосі

Руслан Костишин перед матчем. Фото: УНІАН

Головний тренер "Колоса" Руслан Костишин підбив підсумки заключного матчу сезону УПЛ проти "Динамо", у якому його команда домоглася нічиєї з рахунком 1:1. Це був один із найяскравіших матчів туру для ковалівців.

"Колос" зрівняв рахунок після пропущеного м'яча і навіть мав шанси вирвати перемогу в другому таймі, команда повністю переграла суперника за моментами, нагадує офіційний сайт "Колоса".

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Руслан Костишин відзначив прогрес своїх підопічних та психологічну трансформацію колективу. З моменту повернення в клуб у березні 2025 року наставник вдихнув у команду нове життя. "Колос" не програв жодному з лідерів УПЛ і набрав більше очок, ніж очікувалося.

Руслан Костишин під час матчу. Фото: instagram.com/fckoloskovalivka/

Що сказав Костишин про своє майбутнє

Тренер зізнався, що не має конкретних домовленостей щодо терміну роботи з керівництвом клубу. Усе залежить від волі президента, і поки йому довіряють, він готовий продовжувати.

"Я повернувся 10-го березня, а кінцевої дати немає. У мене є початок контракту, а кінець вирішуватиме президент. Поки він не скаже "до побачення", я залишуся в "Колосі", — заявив Костишин.

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