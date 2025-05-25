Костышин раскрыл, как долго будет работать в Колосе

Руслан Костышин перед матчем. Фото: УНИАН

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин подвел итоги заключительного матча сезона УПЛ против "Динамо", в котором его команда добилась ничьей со счетом 1:1. Это был один из самых ярких матчей тура для ковалевцев.

"Колос" сравнял счет после пропущенного мяча и даже имел шансы вырвать победу во втором тайме, команда полностью переиграла соперника по моментам, напоминает официальный сайт "Колоса".

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Руслан Костышин отметил прогресс своих подопечных и психологическую трансформацию коллектива. С момента возвращения в клуб в марте 2025 года наставник вдохнул в команду новую жизнь. "Колос" не проиграл ни одному из лидеров УПЛ и набрал больше очков, чем ожидалось.

Руслан Костишин во время матча. Фото: instagram.com/fckoloskovalivka/

Что сказал Костышин о своем будущем

Тренер признался, что не имеет конкретных договоренностей по сроку работы с руководством клуба. Все зависит от воли президента, и пока ему доверяют, он готов продолжать.

"Я вернулся 10-го марта, а конечной даты нет. У меня есть начало контракта, а конец будет решать президент. Пока он не скажет "до свидания", я останусь в "Колосе", — заявил Костышин.

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