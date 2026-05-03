Головна Спорт Костюк і Туран здивували стартовими складами на матч Динамо з Шахтарем

Дата публікації: 3 травня 2026 17:04
Динамо — Шахтар: відомі стартові склади на матч УПЛ
Момент матчу "Динамо" з "Шахтарем". Фото: УНІАН

У рамках центрального поєдинку 26-го туру української Прем'єр-ліги київське "Динамо" приймає донецький "Шахтар". Команди переслідують різні цілі. "Гірники" борються за чемпіонство, "біло-сині" борються за місце в трійці.

Ігор Костюк та Арда Туран уже представили стартові склади команд, повідомляють Новини.LIVE.

Напередодні протистояння обидві команди зіткнулися з проблемами. У випадку "Динамо" йдеться про травми кількох основних гравців на чолі з Володимиром Бражком. У футболістів "Шахтаря" накопичилася втома після недавнього матчу з "Кристал Пелас".

Динамо против Шахтера
Егіналдо (праворуч) бореться з Поповим. Фото: УНІАН

Склади на матч "Динамо" — "Шахтар"

"Динамо": Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко — Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Редушко — Пономаренко.

Тренер: Ігор Костюк.

"Шахтар": Різник — Грам, Марлон, Матвієнко, Азаров — Назарина — Лукас, Бондаренко, Ізаке, Невертон — Траоре.

Тренер: Арда Туран.

Нагадаємо, поєдинок 26-го туру УПЛ між "Динамо" та "Шахтарем" можна буде подивитися без оплати.

ФК Шахтар Динамо УПЛ
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
