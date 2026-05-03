Маркевич упевнений, що Динамо та Шахтар зіграють результативний матч

Маркевич упевнений, що Динамо та Шахтар зіграють результативний матч

Дата публікації: 3 травня 2026 10:11
Маркевич оцінив шанси Динамо перемогти Шахтар
Матвій Пономаренко бореться за м'яч. Фото: пресслужба "Динамо"

Український тренер Мирон Маркевич поділився очікуваннями від майбутнього матчу 26-го туру УПЛ між "Динамо" та "Шахтарем". На його думку, команди підходять до гри з приблизно рівними шансами. Фахівець відзначив низку факторів, які можуть вплинути на перебіг зустрічі.

Серед них опинилися кадрова ситуація та навантаження на гравців, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Мирон Маркевич звернув увагу на глибину складу "Шахтаря" і можливу ротацію. Він підкреслив, що щільний календар і переїзди можуть позначитися на стані команди. Водночас "Динамо" може скористатися цим фактором. Експерт вважає, що гра може вийти закритою і напруженою.

Николай Матвиенко
Капітан "Шахтаря" Микола Матвієнко. Фото: пресслужба клубу

Фактори, які можуть вплинути на результат

"Шанси приблизно рівні, але у "Шахтаря" склад усе-таки сильніший. Однак постійні переїзди "гірників" даються взнаки, адже це не так просто, тому гра може вийти в'язкою. Це трохи зрівнює шанси. Думаю, що у "Шахтаря" буде ротація", — заявив Маркевич.

Тренер також зазначив, що "Шахтар" може поберегти ключових гравців з урахуванням єврокубкового матчу. Він додав, що у команди є запас очок у чемпіонаті, що знижує тиск за результат. При цьому тренер очікує на результативну гру. Як прогноз він назвав нічию з рахунком 2:2.

ФК Шахтар Динамо Мирон Маркевич
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
