Маркевич уверен, что Динамо и Шахтер сыграют результативный матч

Дата публикации 3 мая 2026 10:11
Маркевич оценил шансы Динамо победить Шахтер
Матвей Пономаренко борется за мяч. Фото: пресс-служба "Динамо"

Украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером". По его мнению, команды подходят к игре с примерно равными шансами. Специалист отметил ряд факторов, которые могут повлиять на ход встречи.

Среди них оказались кадровая ситуация и нагрузка на игроков, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Мирон Маркевич обратил внимание на глубину состава "Шахтера" и возможную ротацию. Он подчеркнул, что плотный календарь и переезды могут сказаться на состоянии команды. В то же время "Динамо" может воспользоваться этим фактором. Эксперт считает, что игра может получиться закрытой и напряженной. 

Николай Матвиенко
Капитан "Шахтера" Николай Матвиенко. Фото: пресс-служба клуба

Факторы, которые могут повлиять на результат

"Шансы примерно равны, но у "Шахтера" состав все-таки посильнее. Однако постоянные переезды "горняков" дают о себе знать, ведь это не так просто, поэтому игра может получиться вязкой. Это немного уравнивает шансы. Думаю, что у "Шахтера" будет ротация", — заявил Маркевич.

Тренер также отметил, что "Шахтер" может поберечь ключевых игроков с учетом еврокубкового матча. Он добавил, что у команды есть запас очков в чемпионате, что снижает давление за результат. При этом тренер ожидает результативную игру. В качестве прогноза он назвал ничью со счетом 2:2. 

ФК Шахтер Динамо Мирон Маркевич
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
