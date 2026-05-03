Саленко спрогнозував результат матчу Динамо з Шахтарем

Гравці "Шахтаря" сперечаються із суддею. Фото: пресслужба "гірників"

Колишній нападник київського "Динамо" Олег Саленко поділився очікуваннями від матчу проти "Шахтаря" в 26-му турі української Прем'єр-ліги. Експерт чекає на результативний поєдинок із рівними шансами на успіх. Турнірна обстановка не вплине на хід гри.

Саленко наголосив на важливості фізичного стану команд, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Meta.

Екс-футболіст звернув увагу на щільний графік "Шахтаря", який нещодавно провів матч у Лізі Конференцій. Він підкреслив, що переїзди і навантаження можуть позначитися на стані гравців. Водночас "Динамо" мало можливість краще підготуватися до поєдинку. На його думку, кияни повинні використовувати фактор свіжості.

Матвій Пономаренко (ліворуч) та Богдан Редушко. Фото: пресслужба "Динамо"

Фактори, які можуть вплинути на результат

"Хочеться вірити, що це буде серйозна гра, незважаючи на те, що в цьому поєдинку не розігрується чемпіонське звання для обох суперників. У мід-вік "Шахтар" програв матч Ліги конференцій, плюс дорога, тому стан у команди може бути не найкращий. Якщо "Динамо" все буде нормально в захисті, то я не виключаю позитивний результат для господарів", — пояснив Саленко.

Експерт також зазначив, що "Динамо" важливо активно почати матч і нав'язати супернику високий темп. Він вважає, що кияни здатні створити проблеми "Шахтарю" за рахунок інтенсивності. При цьому експерт очікує на результативну гру. Олег Саленко не виключив, що переможця в цьому матчі не буде.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE інформували, що колишній нападник "Шахтаря" Данило Сікан може продовжити кар'єру в чемпіонаті України.

Також Новини.LIVE наводили думку Мохамеда Салаха про те, хто стане переможцем чемпіонату Англії з футболу.

Ваша пробна версія Premium закінчилася