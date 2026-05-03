Саленко спрогнозировал исход матча Динамо с Шахтером

Игроки "Шахтера" спорят с судьей. Фото: пресс-служба "горняков"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко поделился ожиданиями от матча против "Шахтера" в 26-м туре украинской Премьер-лиги. Эксперт ждет результативный поединок с равными шансами на успех. Турнирная обстановка не повлияет на ход игры.

Саленко отметил важность физического состояния команд, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Meta.

Экс-футболист обратил внимание на плотный график "Шахтера", который недавно провел матч в Лиге Конференций. Он подчеркнул, что переезды и нагрузка могут сказаться на состоянии игроков. В то же время "Динамо" имело возможность лучше подготовиться к поединку. По его мнению, киевляне должны использовать фактор свежести.

Матвей Пономаренко (слева) и Богдан Редушко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Факторы, которые могут повлиять на результат

"Хочется верить, что это будет серьезная игра, несмотря на то, что в этом поединке не разыгрывается чемпионское звание для обоих соперников. В мид-уик "Шахтер" проиграл матч Лиги конференций, плюс дорога, поэтому состояние у команды может быть не самое лучшее. Если "Динамо" все будет нормально в защите, то я не исключаю положительный результат для хозяев", — объяснил Саленко.

Эксперт также отметил, что "Динамо" важно активно начать матч и навязать сопернику высокий темп. Он считает, что киевляне способны создать проблемы "Шахтеру" за счет интенсивности. При этом эксперт ожидает результативную игру. Олег Саленко не исключил, что победителя в этом матче не будет.

