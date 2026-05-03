Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Саленко считает равными шансы Динамо и Шахтера перед очным матчем команд

Саленко считает равными шансы Динамо и Шахтера перед очным матчем команд

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 10:31
Саленко спрогнозировал исход матча Динамо с Шахтером
Игроки "Шахтера" спорят с судьей. Фото: пресс-служба "горняков"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко поделился ожиданиями от матча против "Шахтера" в 26-м туре украинской Премьер-лиги. Эксперт ждет результативный поединок с равными шансами на успех. Турнирная обстановка не повлияет на ход игры. 

Саленко отметил важность физического состояния команд, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Meta.

Экс-футболист обратил внимание на плотный график "Шахтера", который недавно провел матч в Лиге Конференций. Он подчеркнул, что переезды и нагрузка могут сказаться на состоянии игроков. В то же время "Динамо" имело возможность лучше подготовиться к поединку. По его мнению, киевляне должны использовать фактор свежести

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко (слева) и Богдан Редушко. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Факторы, которые могут повлиять на результат

"Хочется верить, что это будет серьезная игра, несмотря на то, что в этом поединке не разыгрывается чемпионское звание для обоих соперников. В мид-уик "Шахтер" проиграл матч Лиги конференций, плюс дорога, поэтому состояние у команды может быть не самое лучшее. Если "Динамо" все будет нормально в защите, то я не исключаю положительный результат для хозяев", — объяснил Саленко. 

Эксперт также отметил, что "Динамо" важно активно начать матч и навязать сопернику высокий темп. Он считает, что киевляне способны создать проблемы "Шахтеру" за счет интенсивности. При этом эксперт ожидает результативную игру. Олег Саленко не исключил, что победителя в этом матче не будет

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE информировали, что бывший нападающий "Шахтера" Даниил Сикан может продолжить карьеру в чемпионате Украины. 

Также Новини.LIVE приводили мнение Мохамеда Салаха о том, кто станет победителем чемпионата Англии по футболу. 

ФК Шахтер Динамо Олег Саленко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации