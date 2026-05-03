Динамо — Шахтер: известны стартовые составы на матч УПЛ

Момент матча "Динамо" с "Шахтером".

В рамках центрального поединка 26-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер". Команды преследуют разные цели. "Горняки" борятся за чемпионство, "бело-синие" сражаются за место в тройке.

Игорь Костюк и Арда Туран уже представили стартовые составы команд, сообщают Новини.LIVE.

Накануне противостояния обе команды столкнулись с проблемами. В случае "Динамо" речь идет о травмах нескольких основных игроков во главе с Владимиром Бражко. У футболистов "Шахтера" накопилась усталость после недавнего матча с "Кристал Пэлас".

Эгиналдо (справа) борется с Поповым.

Составы на матч "Динамо" — "Шахтер"

"Динамо": Нещерет — Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко — Михайленко — Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Редушко — Пономаренко.

Тренер: Игорь Костюк.

"Шахтер": Ризнык — Грам, Марлон, Матвиенко, Азаров — Назарина — Лукас, Бондаренко, Изаке, Невертон — Траоре.

Тренер: Арда Туран.

Напомним, поединок 26-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" можно будет посмотреть без оплаты.

