Костюк и Туран удивили стартовыми составами на матч Динамо с Шахтером

Дата публикации 3 мая 2026 17:04
Динамо — Шахтер: известны стартовые составы на матч УПЛ
Момент матча "Динамо" с "Шахтером". Фото: УНИАН

В рамках центрального поединка 26-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер". Команды преследуют разные цели. "Горняки" борятся за чемпионство, "бело-синие" сражаются за место в тройке. 

Игорь Костюк и Арда Туран уже представили стартовые составы команд, сообщают Новини.LIVE

Накануне противостояния обе команды столкнулись с проблемами. В случае "Динамо" речь идет о травмах нескольких основных игроков во главе с Владимиром Бражко. У футболистов "Шахтера" накопилась усталость после недавнего матча с "Кристал Пэлас".  

Динамо против Шахтера
Эгиналдо (справа) борется с Поповым. Фото: УНИАН

Составы на матч "Динамо" — "Шахтер" 

"Динамо": Нещерет — Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко — Михайленко — Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Редушко — Пономаренко. 

Тренер: Игорь Костюк. 

"Шахтер": Ризнык — Грам, Марлон, Матвиенко, Азаров — Назарина — Лукас,  Бондаренко, Изаке, Невертон — Траоре. 

Тренер: Арда Туран. 

Напомним, поединок 26-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" можно будет посмотреть без оплаты.

ФК Шахтер Динамо УПЛ
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
